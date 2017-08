Seja um líder melhor: saiba como aproveitar o potencial de cada pessoa de sua equipe!

Processo de coaching pode contribuir para o desenvolvimento de líderes

Para ser um bom líder não é suficiente conhecer seus próprios pontos de melhoria e qualidades. Também é essencial conhecer o perfil de seus liderados e ainda saber como aproveitar o potencial de cada um para o melhor aproveitamento da equipe. Um líder que não conhece o potencial de sua equipe pode perder oportunidades e, ainda, desmotivar seu grupo.

Dessa maneira, para uma boa liderança, é necessário saber alinhar o perfil de cada membro da equipe com as expectativas de cada projeto. Além disso, não basta apenas conhecer as habilidades técnicas, mas também as comportamentais, e se dirigir a este grupo de uma forma que aquilo que se espera seja compreendido (comunicação), compartilhado e realizado da forma esperada.

O talento de cada membro deve ser aproveitado através de projetos que os profissionais percebam que estão sendo desafiados e possam colocar suas habilidades em ação. Conhecer o perfil de cada profissional também irá contribuir para o alcance de resultados, já que um líder que conhece os membros de sua equipe, sabe o que solicitar de cada um.

Deborah Toschi, Coach de carreira e mentora para líderes e profissionais de RH, aponta que o líder não pode agir com todos de sua equipe da mesma forma, pois, cada pessoa tem suas particularidades. “O desenvolvimento também acontecerá à medida que você conhece cada um. Sem isto, você tende a aplicar uma “única fórmula” para todos, e deixar boa parte frustrado e insatisfeito”, explica.

O primeiro passo para conhecer sua equipe é conversar. É necessário que se tenha um tempo e lugar reservados para essa conversa e não se limitar a tempos e espaços formais da empresa. Reuniões individuais ou em time, um almoço ou café, por exemplo, são formas de ampliar as oportunidades de troca.

O líder tem o papel de estimular seus liderados compartilhando conhecimento e as diretrizes da área ou mesmo da empresa, deixando claro o que se espera de cada um e do time como um todo, destacando quais os desafios que estão sendo enfrentados junto aos concorrentes e o que o mercado ou clientes desejam. Além disso, o bom líder também sabe criar e oferecer oportunidades para que tudo isso seja colocado em prática.

Como conhecer sua equipe?

O Coach é um profissional que pode ajudar muito um líder nesse processo de conhecimento de sua equipe e como potencializar seus talentos. Primeiramente, a própria liderança deve ser avaliada e já se levanta pontos a melhorar no seu desempenho e na gestão. Ferramentas de análise de perfil auxiliam esses líderes que passam a identificar os problemas e dificuldades que enfrentam. “A Mentoria também é um espaço que ajuda e muito nesta caminhada, pois o profissional se sente apoiado e pode compartilhar todas estas questões em um ambiente neutro, tanto do ponto de vista de confidencialidade como cultural”, aponta Deborah Toschi.

“Sempre oriento meus mentorados abrirem espaço para que as equipes e seus diretos possam apresentar ideias e projetos. Este é um movimento excelente para conhecer os profissionais da equipe e os liderados, de forma a desenvolverem suas habilidades. Propicia também um espaço para feedbacks, comunicação e compartilhar estratégias. A agenda de um líder é exaustiva, mas é necessário este planejamento para a gestão, que jamais deve ser delegada ao RH”, alerta.

Deborah Toschi: Coach certificada pelo ICI – Integrated Coaching Institute. Sócia-Diretora da CAPIO Desenvolvimento Humano, especializada em Coaching de Carreira e Mentoria. Atuou em posições de liderança em RH durante 10 anos. Em sua trajetória, foi responsável pela condução de diversos projetos focados em estratégia de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Deborah cursou MBA em RH na FIA-USP e é formada em Psicologia pela Universidade São Marcos. deborah@capio.com.br | www.capio.com.br

