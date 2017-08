Empório das Cadeiras lança peças de Guto Indio da Costa, Lattoog, Adolini + Simonini e Tri Design na High Design 2017

Lapidar a madeira trazendo diferentes estilos e conceitos de móveis, unindo design autoral brasileiro, versatilidade e originalidade. Esse é o know-how da Empório das Cadeiras que apresenta lançamentos assinados por Guto Indio da Costa, Lattoog, Adolini + Simonini e Tri Design na feira High Design 2017, de 8 a 10 de março, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center.

Sob a regência do time de talentos vanguardistas, as novidades – nascidas de um verdadeiro processo de cocriação entre a marca e os designers – representam em seu design o pilar principal da marca: enaltecer a brasilidade do desenho, estabelecendo conexões afetivas e culturais. São projetos que elegantemente transitam entre formatos atemporais, geométricos, versáteis e minimalistas.

O traço característico de Leo Romano, Guilherme Wentz e Daniela Ferro também está presente no stand da marca, com peças que transbordam personalidade, identidade e simbolismos. A Empório das Cadeiras também leva para a High Design criações assinadas pelo Estúdio Empório, equipe interna que traduz no mobiliário as principais tendências internacionais da arquitetura e decoração, os novos materiais, as técnicas já consagradas e diferentes estilos.

Confira abaixo algumas das novidades da Empório das Cadeiras:

Poltrona Hug, de Adolini + Simonini – Comandado pelo italiano Niccolò Adolini e pelo paulista Daniel Simonini, o escritório de design desenvolve peças que envolvem as culturas distintas – e ao mesmo tempo congruentes – de suas terras-natais Milão e São Paulo. Na Poltrona Hug, o calor humano das raízes latinas é a base da inspiração, representado no abraço na madeira maciça com formas fluidas que permeia a estrutura de acento e encosto. As partes se fundem de modo orgânico, em uma linha contínua e harmônica. Cadeira Fronteira, de Lattoog – As criações assinadas por Leonardo Lattavo e Pedro Moog têm o mérito de aliar o racionalismo das tecnologias de ponta à intuição poética, à subjetividade da arte e à funcionalidade harmônica. A Cadeira Fronteira estabelece um forte diálogo formal entre madeira e o estofamento, culminando em um traço que interliga de modo fluído e contínuo essas duas matérias. Uma peça com forte sinuosidade em suas curvas e com torções incomuns à manufatura habitual da madeira. Poltrona Prisma, de Leo Romano – O designer tem como características principais a inovação e o desenho ousado, focado principalmente em conceitos estéticos que tornam suas criações um exemplo de autoria, identidade e transformação. Na Poltrona Prisma, a inspiração foi a Casa da Música executado na cidade do Porto, Portugal, com sua forma diamantada e facetas prismáticas diversas. Assim, a peça estabelece um diálogo poético entre a arquitetura e o design.

EMPÓRIO DAS CADEIRAS

www.emporiodascadeiras.com

Tel.: (43) 3276-8121

Propondo peças que unem design autoral brasileiro, versatilidade, beleza estética e originalidade, a Empório das Cadeiras figura como uma das principais fabricantes do setor moveleiro, mesclando tecnologia de ponta na produção fabril com técnicas artesanais de marcenaria e minúcia nos detalhes e acabamentos. Com expertise na transformação da madeira em diferentes estilos de cadeiras, bancos, poltronas, banquetas e luminárias, a empresa preza pela perfeição no corte, modelagem e execução do shape, escolha rigorosa de matérias-primas e desenho conciso que culminam na criação de produtos que transbordam personalidade, identidade, ergonomia e simbolismos. A marca conta em seu portfólio com produtos assinados por novos e já conceituados designers, tais como Guto Índio da Costa, Leo Romano, Guilherme Wentz, Adolini+Simonini e Lattoog.

High Design Expo – Empório das Cadeiras – stand D012

Data: de 08 a 10 de agosto 2017

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center

Endereço: Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5, S/N – Vila Água Funda | São Paulo – SP

Mais informações: www.highdesignexpo.com

