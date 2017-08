IBEDEC certifica qualidade dos manuais da Taurus

Instituto confirma adequação à norma dos materiais da fabricante e elogia atualizações

São Leopoldo, 07 de agosto de 2017 – A Taurus recebeu do Instituto Brasileiro de Estudo e Defesa das Relações de Consumo (IBEDEC) certificado que atesta a qualidade e adequação dos manuais da companhia, atualizados no início de 2017. Segundo o IBEDEC, tanto as versões anteriores como as atuais dos manuais dos produtos Taurus atendem as normas de defesa do consumidor e apresentam as necessárias informações sobre dispositivos de segurança e riscos no manuseio de armas. O Instituto também elogiou as iniciativas da Taurus de tornar o mais visíveis o possível os alertas de segurança aos usuários.

A certificação do IBEDEC se baseou na análise comparativa dos materiais da Taurus com aqueles de concorrentes e informações científicas e exigências legais. A avaliação constatou que as versões anteriores a 2017 dos manuais Taurus “já continham alertas relacionados aos dispositivos de segurança” e “informações suficientes para avisar o usuário dos riscos envolvidos na utilização de armas”.

O instituto afirma que, nas versões dos manuais a partir de 2017, “os alertas estão mais gráficos e com linguagem menos técnica”. Para o IBEDEC, tanto as versões anteriores a 2017 com as mais recentes atendem totalmente a as normas de defesa do consumidor.

A decisão de deixar mais visíveis os alertas de segurança também foi elogiada pelo IBEDEC, que considerou a iniciativa “bem-vinda sob a ótica das normas de defesa do consumidor”. Para o Instituto, as novas versões dos manuais “refletem a intenção da empresa de tornar os alertas mais explícitos e facilitar ao máximo a compreensão dos usuários”.

Conheça as versões digitais dos manuais pelo link: http://www.taurusarmas.com.br/pt/manuais

