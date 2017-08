OS 7 MAIS DA ENERGIA SOLAR NO MUNDO O gráfico acima mostra quem mais instalou energia solar no ano de 2016, clique no link para saber quais países possuem a maior capacidade de geração de energia solar O total geral de investimentos em energia limpa em onze anos, de 2004 a 2015, no mundo foi de 2,3 trilhões de dólares, todos esses dados foram divulgados no ano passado pela Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente). Clique aqui e veja quais são os top 10 do mundo em energia solar. MAPA DE EMPRESAS DE ENERGIA SOLAR

Encontre o instalador mais perto de você! Mais de 2000 fornecedores;

Avaliações reais;

Mais de 200 Empresas Verificadas. Se você ainda não comprou um gerador de energia solar não perca tempo! Reduza sua conta de luz e produza a sua própria energia limpa e renovável. Acesse o mapa de empresas e solicite uma visita técnica de uma empresa especializada: Clique aqui para encontrar um fornecedor CURSOS DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 10% de Desconto em Todos os Cursos!! O Portal Solar, 1° e maior Portal de Energia Solar do Brasil, oferece em parceria com a Elektsolar Innovations, os melhores e mais conceituados cursos de energia solar fotovoltaica no Brasil. A Elektsolar foi fundada por profissionais com formação na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) que possui um dos maiores e mais prestigiados centros de pesquisa em energia solar fotovoltaica, e também em instituições de ensino na França, Polytech Marseille e Institut National De L’Energie Solaire (INES) e na Alemanha, Technische Universität Dresden (TUD) e Technische Universität München (TUM). A empresa esta entre as mais reconhecidas instituições de treinamento e consultoria em energia fotovoltaica no Brasil. Centenas de cursos realizados em todo Brasil.

Milhares de profissionais treinados e certificados em cursos presenciais, online e In Company. Veja a lista de cursos, datas, locais e preços:

http://www.portalsolar.com.br/lista-de-cursos-de-energia-solar-fotovoltaica.html Não perca a maior feira de energia solar da América do Sul: Patrocínio apoiamos: