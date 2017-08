Estratégias para o desenvolvimento urbano de Balneário Camboriú serão apresentadas para trade turístico nesta quarta

Os próximos passos de Balneário Camboriú até 2030 serão discutidos pelo trade turístico da cidade na próxima quarta-feira, 9, no Marambaia Cassino Hotel & Convenções, a partir das 19h. O evento, promovido pelo Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau, trará o secretário de Planejamento da cidade, Edson Kratz, que irá apresentar as estratégias para o desenvolvimento urbano do município além da próxima década.

Kratz defende que mesmo a cidade já sendo reconhecida pela sua beleza e atraindo muitas turistas, ela precisa ser replanejada. “Com esse bate-papo, espero fazer o trade turístico refletir sobre como Balneário está hoje e como poderá estar amanhã. Não é um plano de governo, e sim de cidade. É como queremos que ela esteja até 2030”, explica.

Edson ressalta que faz parte do projeto o alargamento da faixa de areia, a criação de praças e a arborização da cidade. “Queremos fazer de Balneário Camboriú uma cidade para as pessoas, mais humana, vanguardista e cultural. Ela será uma cidade com vitalidade. Um dos lugares que também trabalharemos é a Praça do Pescador, que fica no Bairro da Barra. Esse local respira isso que queremos, pois une o contemporâneo da Avenida Atlântica, com a questão antiga, como a igrejinha e os pescadores”, completa.

Interessados em participar do 26° “Convention Se Encontra” devem enviar e-mail para contato@visitebc.com.br confirmando presença até terça-feira, 8. As vagas são limitadas e o evento é gratuito.