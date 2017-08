Inscrições para escolinhas de esportes do Governo de Andradina continuam abertas

Andradina/SP

No último sábado (05), o Governo de Andradina lançou a Escolinha de Futebol do campo do Guarani “José Manoel de Souza” (Zé Mané), onde realizou a inscrição de meninos de 8 a 15 anos dos bairros Jardim Brasil, Botega, São Gabriel, Santo Antônio e Stela Maris.

A iniciativa da Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude (SELJ) visa ampliar as categorias de base de várias modalidades esportivas criando células para desenvolver as habilidades das crianças.

“Estendemos as inscrições para que mais meninos tenham a possibilidade de participar, devido ao frio que estava na manhã de sábado. Ainda podem procurar a Secretaria que atende de segunda à sexta-feira das 8h às 17h, na Rua Paulo Marin, 1862, na Vila Mineira, anexo ao CSU (Centro Social Urbano)”, ressaltou o secretário de Esporte, Manoel Messias de Almeida.

As escolinhas de futebol estão estrategicamente instaladas para atender as crianças de cada localidade como, por exemplo, no campo do Jardim das Águas, do CSU, do Jardim Brasil e futuramente no Gasparelli. Além do futebol a Secretaria mantém escolas de handebol, futsal, basquete, vôlei, judô, tênis de mesa e natação.

Foto – selj_inscricoes – crédito: Secom/Prefeitura

legenda: Campo do Guarani “José Manoel de Souza” (Zé Mané) terá uma escolinha de futebol