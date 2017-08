X CAEMA do Governo de Andradina acontece nesta terça

Andradina

A abertura da décima edição do CAEMA (Campeonato de Atletismo das Escolas Municipais de Andradina) da Secretaria de Educação do Governo Municipal acontece nesta terça-feira (08), no Estádio Evandro Brembatti Calvoso as 8h30.

Ainda de acordo com a secretária de Educação, Lucilene Novais dos Santos, o Campeonato tem como objetivo desenvolver o prazer pelas práticas desportivas e envolver as crianças de todas as escolas da rede, incluindo as escolas da zona rural, disputando nas modalidades: corrida, salto em distância, arremesso de peso e revezamento.

“Professores e alunos estão ansiosos para este acontecimento, pois estão trabalhando desde o início do ano letivo com o treinamento dessas modalidades. Toda a população está convidada a prestigiar o evento”, convidou Lucilene.

As competições acontecem do dia 08 a 10 de agosto das 8h às 11h no Estádio Municipal.

Legenda: Abertura do Campeonato de Atletismo das Escolas Municipais de Andradina acontece no Estádio Evandro Brembatti Calvoso às 8h30