‘É Notícia’ entrevista o presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn – nesta segunda (7)

Presidente do Banco Central desde junho de 2016, Ilan Goldfajn participará do ‘É Notícia’ desta segunda-feira (7). Após ser empossado por Michel Temer ao cargo, o economista revelou que pretendia reduzir a taxa de inflação e contribuir para a recuperação do crescimento econômico no país – assuntos estes que a jornalista Amanda Klein abordará com o entrevistado, além das eleições de 2018 e as reformas do atual governo.

