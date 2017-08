Para quem tem o sonho de empreender, mas tem medo da crise: rede de diaristas é uma excelente opção

Com investimento a partir de R$ 40 mil a Mary Help possibilita abrir o próprio negócio e driblar a crise do desemprego

Os últimos anos não tem sido fáceis para a economia do país. O índice de desemprego atingiu a marca de 13% no trimestre encerrado em junho, representando 13,5 milhões de desocupados, os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por meio da pesquisa Pnad Contínua.

Diante desse cenário, houve um aumento de 1,8% de pessoas trabalhando por conta própria, na comparação com o trimestre anterior, resultando em 22,5 milhões de novos investidores.

Uma boa aposta é o mercado de franchising, principalmente no setor de limpeza e conservação que vem registrando alta e se destacando. O investidor, além de não precisar começar do zero, pode adquirir uma marca conhecida no mercado, com um projeto consolidado e pronto para trabalhar.

É o caso da rede Mary Help, que oferece serviços de diaristas em residências e empresas, faz seleção de profissionais mensalistas e ainda terceiriza mão de obra. A rede caminha na contramão da crise, já que a contratação de diaristas é uma opção moderna e econômica.

Reconhecida pela qualidade nos serviços que oferece a Mary Help, que iniciou sua operação em 2011 em São José do Rio Preto/SP, conta com 67 unidades franqueadas espalhadas por várias regiões do país. Somente no ano passado, registrou um faturamento próximo de R$ 20 milhões com expectativa de fechar 2017 com R$ 28 milhões.

Uma franquia da rede pode ser adquirida a partir de R$ 40 mil e seu faturamento pode chegar a mais de R$ 150 mil com lucro líquido acima de R$ 30 mil mensais.

Para quem não tem familiaridade com o assunto, não há problemas – a franqueadora irá auxiliar desde os primeiros passos da montagem da unidade franqueada, além de propiciar treinamento para que o franqueado forme sua equipe de profissionais, tenha plenas condições de gerenciar facilmente o negócio através de um software próprio e moderno, além de suporte com a criação das campanhas de marketing para captação de clientes.

Fonte: LuckyCom,.