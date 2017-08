“CNTA apresenta proposta Comissão Especial para discutir mudanças no substitutivo da PL 4.860”

O Presidente da CNTA, Diumar Bueno, está apresentado à Comissão Especial da PL 4860/16 – Transporte de Rodoviário de Carga (TRC), a fim de mostrar as considerações e sugestões de mudanças e melhorias de texto sobre o substitutivo, que estabelece o novo marco regulatório do TRC.

Juntamente com o presidente do Sindicato Transportadores Rodoviários Autônomos de Bens do Estado do Paraná, Laertes Freitas, a CNTA visitou na última sexta-feira (4), com o presidente da comissão, deputado Toninho Wandscheer (PROS).

Em destaque, a confederação se posicionou contrária ao artigo 23º, que informa a contratação do caminhoneiro autônomo não pode ser realizada diretamente pelo embarcador. “O artigo 23 é inconstitucional do ponto de vista econômico e social, pois priva o direito de exercer atividade do caminhoneiro autônomo”, explicou Diumar.

A medida arruinará a atividade profissional do TAC, violando o modelo econômico de livre mercado e concorrência ao estabelecer a concentração e dominação do mercado de fretes por entes jurídicos. Além de tirar o incentivo do trabalho do transportador autônomo.

