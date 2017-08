Começam nesta terça-feira inscrições para diversas Oficinas Culturais na UFGD

Começam nesta terça-feira (08/08) as inscrições para as Oficinas Culturais 2017, oferecidas gratuitamente pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), por meio da Coordenadoria de Cultura – COC/PROEX/UFGD. As oficinas são voltadas à comunidade universitária e para a comunidade externa de Dourados e Região. As inscrições vão até o dia 11 de agosto, ou enquanto houver vagas.As oficinas estão divididas por turmas em diferentes dias e horários, com intenção de atender o maior número de interessados. Elas serão ministradas por alunos da Universidade selecionados através do programa Bolsa Cultura 20170.As inscrições são realizadas na Coordenadoria de Cultura – COC/PROEX, na Unidade I da UFGD, localizada na rua João Rosa Góes, 1761, Vila Progresso – Dourados/MS, das 08h às 11h e das 13h às 17h, somente presencialmente.Qualquer interessado pode se inscrever, já que a atividade é gratuita e aberta ao público. As oficinas fazem parte do projeto Oficinas Culturais 2017 e visam levar arte e cultura a todos os cantos da cidade.Mais informações na Coordenadoria de Cultura pelo telefone: (67) 3410-2872 ou pelo e-mail: oficinas@ufgd.edu.br

OFICINAS OFERECIDAS

O Palhaço Contemporâneo e o Seu Olhar

Ministrante: Charlles de Souza Santos

Vagas: 10 vagas

Turma 01: A partir de 12 anos – Sábado, das 15h às 18h, na Unidade I da UFGD. Início: 12/08/17.

Cheerleading – Técnica do Corpo

Ministrante: Jhonatan Vieira Vissossi

Vagas: 15 vagas em cada turma

Turma 01: A partir dos 15 anos – Sábado, das 14h às 17h, no Ceper do 1º Plano. Início: 12/08/17.

Turma 02: A partir de 15 anos – Domingo, das 14h às 17h, na Unidade I da UFGD. Início: 13/08/17.

Brincadeiras Tradicionais

Ministrante: Jhony dos Santos Benevides

Vagas: 10 vagas

Turma 01: De 04 a 12 anos – Sexta-feira, das 15h às 17h, no Ceper do 1º Plano. Início: 18/08/17.

Uma dose de glamour (passarela e moda)

Ministrante: Kazuo Lima Imaguti Junior

Vagas: 08 vagas em cada turma

Turma 01: De 12 a 17 anos – Segunda e Quinta-feira, das 14h às 16h, na Escola Armando Campos Belo. Início: 14/08/17.

Turma 02: A partir de 16 anos – Terça e Sexta-feira, das 13h às 15h, na Unidade I da UFGD. Início: 15/08/17.

Literatura para pré-vestibulandos

Ministrante: Laís Ferreira Fontoura

Vagas: 15 vagas em cada turma

Turma 01: A partir de 15 anos – Sábado, das 07h30 às 09h30, na Unidade I da UFGD. Início: 12/08/17.

Turma 02: A partir de 15 anos – Sábado, das 09h30 às 11h30, na Unidade I da UFGD. Início: 12/08/17.

Novo Acorde – Violão Popular

Ministrante: Leonardo da Silva Pinto Rodrigues

Vagas: 08 vagas em cada turma

Turma 03: A partir de 12 anos – Quinta-feira, das 19h às 20h, na Unidade I da UFGD. Início: 17/08/17.

Turma 04: A partir de 12 anos – Segunda-feira, das 19h às 20h, no Rotary Clube Caiuás. Início: 14/08/17.

Danças Urbanas: Breaking

Ministrante: Luan Dalmaso Arce

Vagas: 10 vagas

Turma 01: A partir de 12 anos – Terça e Quinta-feira, das 15h às 16h, na Unidade I da UFGD. Início: 15/08/17.

Violão Intermediário Teórico e Prático

Ministrante: Luiz Carlos Lopes Genaro de Oliveira

Vagas: 07 vagas (Obs: O participante deverá trazer o instrumento)

Turma 01: A partir de 14 anos – Terça-feira, das 17h30 às 18h30, na Unidade I da UFGD. Início: 15/08/17.

Oficina de Poesia

Ministrante: Jamilla Martins Salina

Vagas: 08 vagas por turma

Turma 01: De 06 a 10 anos – Quarta-feira, das 15h às 16h, na Escola Armando Campos Belo. Início: 16/08/17.

Turma 02: De 06 a 10 anos – Sexta-feira, das 15h às 16h, na Unidade I da UFGD. Início: 18/08/17.