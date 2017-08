COMUNICAÇÃO COM O PACIENTE AUMENTA A SEGURANÇA NO USO DE MEDICAMENTOS DENTRO DOS HOSPITAIS

Um dos temas mais discutidos na área da saúde em todo o mundo, a Segurança do Paciente passa pela participação mais direta do farmacêutico dentro do processo de comunicação com pacientes e familiares, quando o assunto envolve o uso de medicamentos. Este será um dos pontos tratados pelo V Fórum de Farmácia, que o Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa realizará nos dias 25 e 26 de agosto, em São Paulo.

“Até recentemente, essa interação acontecia com a equipe multiprofissional, mas a capacidade de comunicação do farmacêutico com o paciente é importante para aumentar a qualidade e a segurança do cuidado”, afirma Débora Cecília Mantovani Faustino de Carvalho, gerente de Farmácia do Hospital Sírio-Libanês e coordenadora do evento.

Os debates durante o Fórum de Farmácia abordarão a qualidade e a segurança, a comunicação e a experiência do paciente dentro da assistência farmacêutica. “A experiência do paciente em um evento para farmacêuticos é algo inovador. Mas trata-se de uma tendência que ajudará a aumentar a prática da segurança no uso de medicamentos”, destaca Débora.

Pela primeira vez, o Fórum será realizado nos formatos presencial e online, com o objetivo de oferecer atualização a um número mais abrangente de profissionais que atuam na área de farmácia hospitalar. No entanto, as duas versões seguem programações diferentes, em razão de algumas atividades práticas. Como é o caso dos workshops, que seguirão um método interativo, e também a simulação realística, para a abordagem de práticas e atitudes no cuidado ao paciente.

“A transmissão dos debates foi pensada para que houvesse maior abrangência de informações e para que pudéssemos levá-las aos profissionais que não terão oportunidade de participar”, conta Débora.

Também ocorrerão discussões relacionadas aos principais temas da área, no formato de mesas, com a participação de especialistas. A atuação de um núcleo de análise de ocorrências com medicamentos e a entrevista farmacêutica, implantada pelo Hospital Sírio-Libanês, para conciliar o uso de medicamentos durante a internação com aqueles que são utilizados regularmente pelo paciente no dia a dia, estão entre os temas.

Manual de Farmácia Clínica e Cuidado ao Paciente

No primeiro dia do Fórum de Farmácia (25/8), às 18 horas, será lançado o Manual de Farmácia Clínica e Cuidado ao Paciente, que tem como autores os farmacêuticos Carlos Henrique Moreira da Cunha, Débora Cecília Mantovani Faustino de Carvalho, Graziela Gomes Bauptista Moreno, Isabela Miguez de Almeida e Lívia Maria Gonçalves Barbosa, todos do Hospital Sírio-Libanês.

Além de atualizar os profissionais da área em relação ao tema, a publicação apresenta a experiência da instituição em aspectos como: segurança de medicamentos, avaliação de risco, qualidade em farmácia clínica e interface com protocolos e principalmente a atuação do cuidado farmacêutico para cada perfil de paciente (cirúrgico, crítico, oncológico, cardiopata, idosos e em cuidados paliativos).

Serviço:

Evento: V Fórum de Farmácia

Inscrições: Até 25/08/2017

Local: Sírio-Libanês Ensino e Pesquisa

Endereço: Rua Professor Daher Cutait, 69 – São Paulo-SP