A Caixa Econômica Federal convida para o anúncio de lançamento do Produlote, linha de crédito direcionada à produção de lotes urbanizados, a ser realizado nesta terça-feira (8), às 14h, em São Paulo (SP). Na ocasião, o presidente da República, Michel Temer, e o presidente da CAIXA, Gilberto Occhi, apresentarão o novo produto. Serviço:

Lançamento do Produlote

Data: 8 de agosto de 2017 (terça-feira)

Horário: 14h

Local: Sede da SECOVI – Sindicato da Habitação – Rua Dr Bacelar, 1.043 – Vila Mariana – São Paulo (SP)

Credenciamento da imprensa no endereço: http://www2.planalto.gov.br/area-de-imprensa/avisos-de-credenciamento/viagem-presidencial-a-cidade-de-sao-paulo-2013-sp-6 08/08/2017

Fn | Assessoria de Imprensa da CAIXA