Educação Matemática: Professora da UFGD representa o Brasil em evento no Peru

No último dia 30, aconteceu em Lima, no Peru, o primeiro Encontro de Jovens Investigadores Latinoamericanos, marcando o início de um movimento importante para a área da pesquisa em Educação Matemática.

O evento contou com representantes de todos os países da América Latina e, dentre os três representantes brasileiros, uma das foi a professora doutora Edvonete Souza de Alencar, da Faculdade de Educação. O encontro ocorreu no Reuniõn Latinoamerica de Matemática Educativa (RELME) em Lima, no Peru.

Para participar, é preciso estar cursando mestrado, doutorado ou ser doutor a menos de 5 anos. No próximo RELME, marcado para acontecer em Medelin, na Colômbia, o objetivo é que a UFGD envie mais representantes.