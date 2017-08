Higiexpo impacta positivamente o mercado de limpeza profissional

Maior feira do setor da América Latina acontece no início de agosto trazendo novidades às empresas usuárias de limpeza, prestadoras de serviços especializados e empreendedores

A maior feira de limpeza profissional da América Latina, a Higiexpo (Feira de Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental), chega à sua 25ª edição de 8 a 10 de agosto. Realizada a cada dois anos pela Abralimp (Associação Brasileira do Mercado de Limpeza Profissional), em São Paulo, a feira é um showroom das principais novidades e inovações do mundo da limpeza profissional, com a participação de expositores de todos os segmentos do mercado (fabricantes e distribuidores de químicos, máquinas, equipamentos e acessórios).

“O mercado cresce nacionalmente e o setor aposta na retomada da economia trazendo soluções que reduzem o consumo de água, aumentam a produtividade e a mecanização e promovem a saúde e o bem-estar da população. As empresas usuárias da limpeza e empreendedores que queiram ingressar na área terão interesse em conhecer estas novidades de perto”, afirma Sandro Haim, presidente da Abralimp.

Segundo ele, diante do cenário econômico de retomada, a feira é bastante oportuna, até porque o nosso mercado continua crescendo com velocidade à medida que vem atendendo às demandas dos clientes por produtos sustentáveis e que aumentam a produtividade e eficiência das equipes com novas soluções e tecnologias. Com números cada vez mais expressivos, o evento alcançou relevância nacional e internacional pela quantidade e qualidade dos expositores e do público esperado, em torno de 12 mil pessoas.

Fiel a seu compromisso de apresentar as principais novidades em produtos, máquinas e serviços a cada nova edição, o encontro traz também o Higicon, congresso do setor com renomados palestrantes nacionais e internacionais; cursos gratuitos de capacitação ministrados por escolas de treinamento; eventos paralelos realizados por entidades parceiras e o Espaço “Destaque Inovação”, que reúne soluções inovadoras.

Serviço

25ª Higiexpo – Feira de Produtos e Serviços para Higiene, Limpeza e Conservação Ambiental.

Datas: 8, 9 e 10 de Agosto de 2017.

Horário: das 13h às 20h

Local: Expo Center Norte – Pavilhão Amarelo – Rua Galatéa, 1001. – São Paulo – Brasil.

Entrada gratuita

Saiba mais em: www.higiexpo.com.br e www.higicon.com.br