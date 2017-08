Tracksale promove a 4ª edição do CX Summit no dia 28 de setembro no Theatro NET São Pau

Os participantes terão um dia de imersão com troca de conhecimento sobre as melhores técnicas para aprimorar o relacionamento entre as empresas e consumidores. De acordo com Tomás Duarte, idealizador do evento, o objetivo é que elas possam se inspirar nos cases de sucesso e que se conectem com outros profissionais e corporações que estão inovando com os seus clientes.

“O conceito de customer experience já faz parte do DNA de grandes companhias nos países europeus e nos Estados Unidos, mas o Brasil ainda é muito carente de práticas que melhorem efetivamente a relação marca e consumidor. Quem nunca teve que fazer uma reclamação no Procon ou Reclame Aqui? Por este motivo, realizamos o CX Summit para mostrar a importância e o retorno que as corporações têm ao investir em estratégias de relacionamento com o consumidor. Queremos aproximar as empresas que oferecem soluções para as companhias que necessitam dessas inovações”, afirma Duarte.

Já consolidado como o maior evento sobre o tema, o CX Summit chega a sua 4ª edição, tendo passado por São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte em 2016. Nas últimas edições, estiveram no palco empresas que já se destacam no ramo, como Zendesk, Mercado Livre e Nubank. Este ano serão dois palcos com 16 palestras simultâneas e presenciais, e mais um bônus de 10 entrevistas digitais com conteúdo exclusivo, e todas serão gravadas e divulgadas apenas para os participantes.

Dentre alguns dos confirmados estão Murilo Gun, da Creativity Teacher da Keep Learning School; Gustavo Caetano, CEO da Samba Tech; Tomás Duarte, CEO da Tracksale; Cláudia Vale, CEO da EID Institute e FLWOW!; Tatiana Pezoa, CEO da Trustvox; Lincoln Murphy, Customer Success Consultant; e Renato Camargo, Head de Marketing/Loyalty no Grupo Pão de Açúcar e Manoel Carlos.

Além disso, empresas como Sympla, Max Milhas, Zendesk, Endeavor, Cubo Coworking, Banco do Brasil, Evnts, Hotmart, Seculus, Expedia e outras grandes marcas também serão representadas no evento.

O público será composto majoritariamente por participantes que ocupam cargos como heads, gerentes, diretores e C-levels e eles terão contato com importantes estratégias, ferramentas e soluções que irão ajudar suas empresas a melhorar a satisfação dos seus clientes. Temas como Fidelização, Inovação e Retenção de clientes também serão pautas abordadas pelos palestrantes.

Os ingressos variam de R$ 807,50 (grupo) a R$ 1.150,00 (individual). Os interessados podem acessar o site ou a página do evento na Sympla. Para aqueles que queiram patrocinar o CX Summit, basta entrar em contato com os organizadores da Tracksale por meio do e-mail ou portal.

A programação do Customer Experience Summit e informações sobre inscrições são encontradas no portal: cxsummit.com.br/

Serviço:

Customer Experience Summit (CX Summit)

Data: 28 de setembro

Local: Theatro Net São Paulo – Shopping Vila Olímpia.

Endereço: R. Olimpíadas, 360 – Vila Olímpia, São Paulo – SP

Site: cxsummit.com.br/