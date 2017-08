Tênis de performance da Diadora são perfeitos para presentear os pais adeptos da corrida

O Dia dos Pais está chegando e nada melhor do que declarar o amor ao grande herói com um presente que o acompanhe com muito estilo pelas suas aventuras. O mix da Diadora contém dois modelos de tênis de performance, ideais para a prática de corrida, que mesclam a elegância do design italiano à alta tecnologia, permitindo passadas leves e repletas de personalidade, seja na pista de corrida ou na rotina do dia a dia.

Com shape moderno e arrojado, os sneakers WEB e Stream são grandes apostas da marca para exercícios intensos, como a corrida. Ambos os modelos possuem forro em tecido poliéster e palmilha removível confeccionada em EVA, com entressola formulada em EVA X-FOAM, que é extremamente macia e possui alta resiliência – agilidade para retomar a forma original após intenso uso. O grande diferencial dos produtos está no amortecedor: com a tecnologia Gel Impulse, um gel desenvolvido especialmente para proporcionar uma melhor distribuição e resposta de energia, ele se adapta facilmente a diferentes tipos de pisadas e amortece o impacto das mesmas. A sola de borracha com elementos Rubber Grip os torna ainda mais versáteis, já que propicia maior aderência a diferentes tipos de piso e redução de peso.

O WEB conta com cabedal em tecido de poliéster com dupla camada transpirável, com elementos fusionados que oportunizam menos costura e maior ajuste do tênis ao pé; e o Stream por sua vez apresenta uma vibe mais estilosa, também com elementos de reforço fusionados e com cabedal em jacquard de poliéster de alta resistência, garantindo um efeito visual ultramoderno com o tramado do tecido.

O Web possui as versões white/red, grafite/royal, e black/gold; já o Stream foi desenvolvido com mais variedades de combinações, sendo elas o spice orange/black, white/silver, black/royal, dark navy/royal, grey/red e olive/gold. As peças possuem numeração do 37 ao 44 e podem ser encontradas em pontos de vendas selecionados de todo o Brasil.

EMPRESA – Fundada em 1948 na Itália, a Diadora surgiu como uma fábrica de botas de caminhada e alpinismo e, devido ao conforto e qualidade de seus produtos, logo expandiu sua área de atuação para o segmento esportivo. Com verdadeira paixão pelo esporte e movimento, tornou-se referência no mercado por unir o design ao estilo italiano com a inovação e tecnologia de ponta. Desde 2014, tem suas peças produzidas no Brasil pelo Grupo Dilly Sports, que possui matriz em Novo Hamburgo/RS e Brejo Santo/CE, projetando atingir em três anos o marco de produção de 1 milhão de pares ao ano.

