Agro-Pecuária CFM iniciará a venda da nova safra de touros Nelore CEIP

19ª edição do Megaleilão Nelore CFM acontecerá nos dias 10 e 11 de agosto de 2017, em São José do Rio Preto (SP), Magda (SP) e Aquidauana (MS)

© Divulgação

A Agro-pecuária CFM é o mais antigo programa de seleção de reprodutores Nelore CEIP do Brasil. “Nosso programa de melhoramento tem 37 anos. Já produzimos cerca de 39 mil touros Nelore, comercializados em todos os estados brasileiros e no Paraguai. Esses animais são criados e selecionados a pasto e, portanto, chegam às fazendas dos nossos clientes prontos para o trabalho a campo, onde multiplicam características de real valor econômico, como ganho de peso, precocidade sexual e acabamento de carcaça”, explica Tamires Miranda Neto, gerente de pecuária da CFM.

O CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção), que atesta a superioridade genética dos reprodutores Nelore CFM, é uma chancela do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) concedida apenas aos programas de melhoramento profissionais, que selecionam touros efetivamente melhoradores. “O CEIP é reconhecido pelos pecuaristas como uma garantia de que seus investimentos em genética trarão retorno econômico”, complementa Neto.

Para ter esse alto padrão de confiabilidade, os touros Nelore CFM são avaliados em 12 diferentes DEPs (Diferença Esperada na Progênie) ligadas a ganho de peso, precocidade sexual, fertilidade, habilidade materna e qualidade de carcaça. “A partir desses parâmetros, nossa genética impacta em maior peso à desmama, ganho de peso da desmama ao sobreano, perímetro escrotal e musculatura”, explica Neto.

Todos os dados zootécnicos do rebanho da Agro-Pecuária CFM são analisados pela USP Pirassununga, pelos professores José Bento Ferraz e Joanir Eler. Somente os 30% melhores machos de cada safra são selecionados como reprodutores.

Megaleilão Nelore CFM

A abertura das vendas da nova safra de Touros Nelore CFM vai acontecer durante o 19º Megaleilão CFM. Nos dias 10 e 11 de agosto, serão ofertados 1.000 reprodutores Nelore CEIP – 450 touros no dia 10.08, no Recinto de Leilões Anísio Haddad, em São José do Rio Preto (SP), e 550 touros no dia 11.08, na Megaloja CFM nas Fazendas São Francisco (Magda, SP) e Lageado (Aquidauana, MS). São reprodutores de cerca de 24 meses de idade, todos com CEIP e exame andrológico, prontos para a próxima estação de monta. “O Megaleilão marca não apenas a abertura das vendas, mas também a oferta dos melhores reprodutores da safra. Para quem busca genética de ponta, é um evento imperdível”, ressalta Neto.

Serviço

Fonte: ASSECOM