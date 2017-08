Mutirão Vamos as Ruas com a campanha “Na Santa eu Boto Fé IV” aconteceu no bairro JACB em Jales

No sábado, 05 de agosto, o setor Captação de Recursos organizou com os colaboradores da Santa Casa um mutirão chamado “Vamos as Ruas” para alavancar as vendas da campanha “Na Santa Casa Eu Boto Fé IV”.

A ação contou com a presença de funcionários da instituição, o provedor Junior Ferreira, o administrador, Rafael Carnaz Prado, a participação voluntária dos alunos do curso técnico de enfermagem das escolas IEP e ETEC de Jales, que percorreram pelo JACB em Jales, oferecendo de porta em porta aos moradores a rifa que sorteará no dia 23 de setembro, um Fiat Mobi, 0km, por R$9,99, concorrendo com quatro números.

“Eu tenho orgulho imenso em fazer parte deste time do bem, parabenizo a iniciativa desses alunos que disponibilizaram a manhã do sábado em prol a Santa Casa, as pessoas do bairro que abriram as portas de suas casas para nos receber, é gratificante ver o esforço de todos os envolvidos”, disse o provedor Junior Ferreira.

No dia, a equipe contou com um ônibus para que levassem os voluntários até o bairro definido, um carro de som, um guincho para levar o Fiat Mobi e um carro do corpo de bombeiros de Jales, para apoiar no percurso.

De acordo com os cálculos realizados, foram vendidos duzentos e sessenta números no dia, arrecadando um valor de R$2.600,00 para a instituição, embora seja um número elevado, ainda restam alguns números para serem vendidos e com isso será necessário realizar outros mutirões como este.

A instituição agradece a Prefeitura Municipal de Jales, Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros, Auto Mecânica Quatro Rodas, Farmácia Biofarma, Betto Mariano, Sabesp, escolas IEP e ETEC, Polícia Militar de Jales, que apoiaram diretamente para que acontecesse o mutirão, aos moradores do bairro JACB que os receberam de portas abertas, todos os colaboradores e alunos voluntários que estiveram presentes no dia.

Os interessados em contribuir realizando as vendas procure pelo setor de Captação de Recursos. O cupom pode ser adquirido na recepção da Santa Casa, Banca do Luiz, Banca do Edu, Lotérica Sonho Dourado e nos 15 municípios referenciados ao hospital.

Foto DSCN5161: Equipe da Santa Casa de Jales com os alunos do IEP e ETEC

Foto DSCN5163: O provedor Júnior Ferreira com o administrador Rafael Carnaz Prado e as colaboradoras do setor Captação de Recursos Luciana Vicente e Cristiane Fachola

Foto DSCN5174: Carreata com o carro de som, guincho e carro do corpo de bombeiros de Jales

