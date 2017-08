Empresas gaúchas vão exportar por SC

O Fundo de Desenvolvimento e Defesa Sanitária Animal (Fundesa) informou hoje que grande parte das empresas exportadoras de proteína animal vai começar a escoar a produção para o mercado internacional através de portos catarinenses. “Realizamos levantamento em outros estados e o Rio Grande do Sul é a única unidade da federação que permanece com bloqueios neste nível”, afirma o presidente do Fundo, Rogério Kerber.

Conforme o dirigente, este tipo de situação, além dos prejuízos econômicos imediatos, com a suspensão dos abates e não-cumprimento de contratos, faz com que as empresas acabem desistindo de investir do Rio Grande do Sul. “Isso é seríssimo, pois vai prejudicar o estado a longo prazo.” Kerber afirma que o ponto mais crítico no estado fica em Pelotas, onde existe, inclusive, o apedrejamento de caminhões e outros veículos. As indústrias mais afetadas são as exportadoras de carne de aves e suínos.

Fn | Imprensa Social Thais D’Villa