Chapecoense leva virada e perde para o Lyon em amistoso na França

Menos de 24 horas depois de ser goleada pelo Barcelona pelo Troféu Joan Gamper, no Camp Nou, a Chapecoense voltou a campo nesta terça-feira para mais um amistoso nesta excursão pela Europa. Na França, a equipe foi derrotada pelo Lyon por 2 a 1, de virada, em duelo realizado no centro de treinamento do adversário.

A Chapecoense entrou em campo com atletas que pouco atuaram diante do Barcelona e, mais uma vez, o técnico Vinícius Eutrópio aproveitou para rodar seu elenco. Um dia depois de voltar ao futebol, Alan Ruschel começou na reserva e entrou no segundo tempo para atuar nos últimos minutos da partida.

Tratou-se de mais uma homenagem de um clube europeu à superação da Chapecoense, pouco mais de oito meses depois do trágico acidente aéreo que vitimou a maior parte da delegação do time brasileiro – e do qual Alan Ruschel foi um dos sobreviventes – na Colômbia. O Lyon fez questão de arcar com os custos dos catarinenses para o amistoso, incluindo a viagem de Barcelona para a cidade francesa.

A Chapecoense entrou em campo com: Artur Moraes; Zeballos, Grolli, Fabrício Bruno e Roberto; Moisés Gaúcho, Lucas Marques, Seijas e Luiz Antônio; Júlio César e Túlio de Melo. Com ampla experiência no futebol francês, Túlio de Melo abriu o placar aos 15 minutos, aproveitando rebote de um chute na trave.

O empate do Lyon veio logo na sequência, com Myziane. E no segundo tempo, os donos da casa viraram o placar com Amine. O resultado, no entanto, não atrapalhou o clima amistoso entre as equipes, que confraternizaram e tiraram fotos após a partida. Ídolos e atuais funcionários do clube francês, os ex-zagueiros Cris e Cláudio Caçapa acompanharam de perto a partida.

A Chapecoense encerrou o amistoso com: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Fabrício Bruno e Diego Renan; Lucas Mineiro, Moisés Ribeiro, Guerrero, Alan Ruschel e Nenén; Wellington Paulista.

O tour da Chapecoense pelo mundo ainda não chegou ao fim. Ainda nesta terça, o elenco volta para Barcelona, de onde embarca na quinta para o Japão. Lá, disputará a Copa Suruga com o Urawa Red Diamonds na próxima segunda-feira. No início de setembro, o time volta à Europa para um amistoso com a Roma, na Itália, e para conhecer o Papa Francisco.