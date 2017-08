Com foco nas opções de aventura e belezas naturais oferecidas, MS participa do Meeting Brasil 2017

Objetivo é fomentar o turismo de estrangeiros na região. Bonito e Pantanal são os principais destinos apresentados nas Rodadas de Negócios

O Mato Grosso do Sul confirmou presença no Meeting Brasil 2017, que acontece em agosto em cidades sul-americanas. O objetivo do estado é fortalecer os mercados emissores Peru e Colômbia, além de intensificar a promoção no mercado argentino, que é um de seus principais emissores de turistas. O evento é promovido pela Expan Mais e visa aquecer o turismo brasileiro nos países vizinhos.

Nas Rodadas de Negócios, o estado vai destacar os destinos com foco nas belezas naturais, cultura e gastronomia. Entre os cartões-postais do Mato Grosso do Sul estão Bonito, que recebeu o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, o World Responsible Tourism Awards, na Feira World Travel Market, em Londres, e já ganhou 14 vezes o prêmio de melhor destino de ecoturismo do Brasil e Pantanal, que é considerado pela UNESCO um Patrimônio Natural Mundial e Reserva da Biosfera.

De acordo com o Observatório de Turismo de Corumbá, cidade localizada na região do Pantanal, em 2016, os estrangeiros representaram 33% de seus turistas e desses, 28% de origem sul-americana. Já o número de visitantes do exterior em Bonito foi de aproximadamente 10% em 2016. O objetivo é ampliar esses números.

“Sabemos do potencial de nosso estado. O investimento no mercado sul-americano faz parte de uma estratégia do Governo, já que possui um alto potencial de demanda, ainda pouco explorada. Também queremos manter o mercado que já conseguimos atingir, como a Argentina”, afirma Bruno Wendling, Diretor-presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

Até o momento, três participantes estão inscritos para representar o MS no evento internacional: o Governo do Estado e dois operadores. “Nossa expectativa é gerar negócios direto com os agentes de viagens e operadores que estarão presentes, além de realizar capacitação junto a esse público para que possam conhecer as especificidades do destino, fortalecendo a imagem do estado como destino turístico e facilitando sua comercialização”, comenta Karla Cavalcanti, Gerente de Mercado da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul.

O Meeting Brasil – Rodada de Negócios 2017, que chega a sua 14ª edição, acontece nas cidades de Córdoba (15/08) e Buenos Aires (17/08), na Argentina, Lima, no Peru (22/08) e Bogotá, na Colômbia (24/08).

Os eventos serão realizados em hotéis de destaque nas regiões centrais de cada cidade.

