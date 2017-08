Nelsinho Lidera novamente as pesquisas ao Senado

No dia 31/07 o Correio do Estado publicou uma pesquisa realizada pelo Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems) que coloca o ex-prefeito Nelson Trad Filho (PTB) à frente, com 46,75% das intenções de voto para ocupar uma vaga no Senado. A pesquisa ouviu eleitores da Capital.

Hoje o Correio do Estado divulgou nova pesquisa realizada pelo Instituto IPEMS que coloca o nome do ex-prefeito e presidente do PTB estadual de Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad mais uma vez em 1º lugar. A pesquisa ouviu eleitores de 48 municípios de MS.