Lateral recebe pedido para machucar Neymar em estreia no PSG

A França vive a expectativa da estreia de Neymar pelo Paris Saint-Germain. Há chances do atacante entrar em campo neste final de semana, pelo campeonato francês, contra o Guingamp, caso as documentações necessárias cheguem a tempo para regularizá-lo. Possível adversário do brasileiro em seu primeiro jogo pelo novo clube, o lateral direito Jordan Ikoko admitiu a ansiedade em duelar com o astro.

Foto: Reuters

“Será a primeira vez que enfrento um jogador de nível mundial. Vou me decepcionar, assim como todos em Guingamp, se ele não jogar”, contou o congolês, em entrevista ao L’Équipe . “Eu o assistia no Barça. É um jogador muito diferenciado. Dribla, provoca, cai para dentro, cai para fora, faz de tudo”, comentou o defensor, demonstrando respeito ao camisa 10.

Respeito este, porém, que não se repete por parte de outros. Ikoko relatou pedidos indigestos feitos por alguns torcedores em uma de suas redes sociais. “No Twitter, leio por toda parte: ‘Machuque-o’. Mas não sou assim. É futebol. Serei agressivo como devo ser em um campo de jogo. Não vou machucá-lo, nem ser apenas um espectador durante a partida”, declarou.

“Não tenho medo, não é o jogo da minha vida. Não fico pensando nele (Neymar). Não vou ficar assistindo seus vídeos, vou ter uma semana tranquila, como sempre. Não farei um plano anti-Neymar, isso não existe. Além dele, há outros dez adversários”, completou.

Ikoko já teve passagem pela equipe B do Paris Saint-Germain. O atleta de 23 anos está no Guingamp desde a temporada passada e, caso Neymar venha a jogar contra seu time no domingo, às 16h, terá a desagradável missão de parar o brasileiro em sua estreia.