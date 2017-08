Eduardo Rocha: Deputado solicita que MSGÁS leve o produto até Aparecida do Taboado e Paranaíba

Reunião contou com a presença do presidente de Casa de Leis

Em reunião nessa manhã de terça-feira (8), o deputado estadual Eduardo Rocha, líder do PMDB na Assembleia Legislativa, juntamente com o presidente da Casa, parlamentar Junior Mochi, também do PMDB, solicitaram que fosse levado gás natural para as outras duas cidades do Estado.

O encontro foi com o diretor-presidente da MSGÁS (Companhia de Gás do Estado de Mato Grosso do Sul), Rudel Trindade Junior e outros dois representantes da empresa.

A solicitação, segundo Rocha, é para que seja encontrada uma alternativa para levar o gás até Aparecida do Taboado e Paranaíba.

De acordo com o deputado, o diretor ficou de analisar o pedido e dar uma resposta em breve. “Sem duvida essa implantação trará mais economia e novos investimentos a estes municípios”.