Três Lagoas-MS: Festa do Folclore tem solenidade de abertura oficial nesta quinta-feira

Danças Folclóricas, Desfile de Carroças, Orquestra de Violeiros e Palhaços das Folias de Reis são as atrações da segunda noite

A programação da 29ª Festa do Folclore, iniciada na noite desta quarta-feira (9) com o show da dupla três-lagoense Tato e Nando e o Festival de Música Popular e Sertaneja, tem na noite de amanhã (10) a solenidade de abertura oficial do evento, a partir das 18h.

A noite da abertura oficial começa com a apresentação de danças folclóricas com os alunos das Escolas Municipais, obedecendo à seguinte ordem: Escola Júlio Fernandes Colino (Rasqueado), Flausina de Assunção Marinho (Carimbó), General Nelson Custódio de Oliveira (Samba de Roda), Joaquim Marques de Souza (Bumba Meu Boi), Senador Filinto Müller (Frevo), Professor Odeir Antônio da Silva (Maculelê), Professor Ramez Tebet (Maracatú), AABB (Xaxado), Professora Maria Eulália Vieira (Balaio), Professor Elson Lot Rigo (Caruru) e escola do Parque São Carlos (Quadrilha).

Em seguida, a população terá oportunidade de rever uma das atrações mais tradicionais da nossa região, que é o Desfile de Carroças e a “Abertura dos Portões” com os Palhaços das Folias de Reis.

Na solenidade de abertura, junto com o pronunciamento das autoridades presentes, haverá também homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento da cultura em nosso município.

A noite continua com a apresentação da Orquestra Municipal de Violas e Neguinho Berranteiro e show de um Grupo de Danças Folclóricas.

Com entrada gratuita, além dos shows e atrações artísticas, a Festa do Folclore oferece toda uma estrutura de 25 tendas, montadas especialmente para a “Praça de Alimentação”, onde entidades sem fins lucrativos estarão comercializando iguarias de pratos típicos, ao mesmo tempo em que 50 artesãos e artesãs, previamente cadastrados, estarão também expondo e vendendo seus produtos.

