Rede de esgoto criada para atender 29ª Festa do Folclore também beneficiou 18 famílias da NOB

A ação foi executada pela Sanesul a pedido da Prefeitura de Três Lagoas

A 29ª Festa do Folclore está proporcionando bem mais do que apenas o resgate da cultura e tradições, está permitindo mais qualidade de vida para parte da população que mora nas mediações do Pátio do Galpão da NOB, local onde será realizada a festa, já que agora a casa de mais de 18 famílias passa a ter acesso à rede de esgoto.

Por meio de um convite da Prefeitura de Três Lagoas, a Sanesul, que é a empresa responsável pelo saneamento da Cidade, aceitou executar a ligação da rede de esgotamento sanitário para uso do local da Festa do Folclore e, como passou pela Travessa Lima Figueiredo, acabou beneficiando essas famílias que, até então, utilizavam fossas sépticas, sendo que a rede já está preparada para a ligação com as casas.

Conforme a caixa de supermercado, Angélica Ribeiro, que mora no local com a família há 16 anos, tanto a realização da festa, quanto a instalação da rede de esgoto é algo muito positivo, “pois além de limpar a região onde será a festa, que sempre foi muito suja e cheia de mato, ainda permite me livrar da fossa que, frequentemente, tem que ser limpa”, diz.

Já para Nayara Martins, estudante de 16 anos que mora no local com a família desde 2004, a obra é bem vinda. “No local onde está sendo a festa sempre foi tomada pelo mato, algo que era um risco para quem mora aqui. Além disso, a passagem da rede de esgoto é uma garantia que não teremos mais que ficar usando a fossa que, às vezes, tem de ser limpa mais de uma vez no mesmo mês”, ressalta.

O microempresário Hugo Xavier, diz que isso é sinal de progresso. “Nunca recebemos nenhum de tipo de melhoria nesse sentido. Além de limparem o local, algo que colabora muito com a nossa segurança, a passagem da rede de esgoto é outro benefício. Nunca tive problemas com a fossa da minha casa, porém pretendo sim ligar o esgoto da minha casa na rede”, finaliza.

Galeria de Imagens: Divulgação