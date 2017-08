Fibria é eleita a Empresa do Ano pelo Anuário Época Negócios 360°

Companhia, que é maior produtora global de celulose, ganha nota máxima em governança corporativa, capacidade de inovação, visão de futuro e responsabilidade socioambiental

Três Lagoas, 09 de agosto de 2017 – A Fibria, empresa brasileira de base florestal e líder mundial na produção de celulose de eucalipto, foi eleita a melhor companhia do setor de Papel e Celulose e a Empresa do Ano pelo Anuário Época Negócios 360º. A publicação analisou as empresas brasileiras levando em consideração seis dimensões: resultados financeiros, governança corporativa, capacidade de inovação, políticas de recursos humanos, responsabilidade socioambiental e visão de futuro (habilidade de projetar e planejar o futuro).

Das seis dimensões analisadas, a Fibria ficou em primeiro lugar em quatro delas: governança corporativa, capacidade de inovação, visão de futuro e responsabilidade socioambiental. Das mais de 500 companhias analisadas, foram selecionadas as 300 melhores para o ranking da publicação, agrupadas em 27 setores da economia. A cerimônia de premiação e o reconhecimento da Fibria como Empresa do Ano aconteceu ontem, durante evento realizado em São Paulo (SP).

“A Fibria se sente honrada por ter sido eleita a empresa do ano pelo Anuário Época Negócios 360°. Esse amplo levantamento mostra que a nossa empresa busca ter um bom desempenho e ser referência em todas as dimensões: na governança, na responsabilidade socioambiental, na capacidade de inovar e na visão de futuro. Esse é um prêmio coletivo, de toda a equipe, que busca fazer o melhor, todos os dias, na nossa organização”, disse Marcelo Castelli, CEO da Fibria.

A Empresa do Ano é escolhida entre as vencedoras de cada uma das 27 categorias, com a soma das pontuações que receberam nas seis dimensões analisadas. Antes da escolha da grande vencedora, as campeãs setoriais passam pelo crivo de um júri formado pelos executivos da revista Época Negócios, por representantes da Fundação Dom Cabral e um conselho de especialistas em cada uma das seis dimensões.

Sobre a Fibria

Líder mundial na produção de celulose de eucalipto, a Fibria é uma empresa que procura atender, de forma sustentável, à crescente demanda global por produtos oriundos da floresta plantada. Com capacidade produtiva de 5,3 milhões de toneladas anuais de celulose, a companhia conta com unidades industriais localizadas em Aracruz (ES), Jacareí (SP) e Três Lagoas (MS), além de Eunápolis (BA), onde mantém a Veracel em joint-operation com a Stora Enso. A companhia possui 1,056 milhão de hectares de florestas, sendo 633 mil hectares de florestas plantadas, 364 mil hectares de áreas de preservação e de conservação ambiental e 59 mil hectares destinados a outros usos. A celulose produzida pela Fibria é exportada para mais de 35 países. Em maio de 2015, a Fibria iniciou a expansão da unidade de Três Lagoas, que terá uma nova linha com capacidade produtiva de 1,95 milhão de toneladas de celulose por ano, que entrará em operação no terceiro trimestre de 2017. Saiba mais em www.fibria.com.br.

