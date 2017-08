Iene e franco suíço avançam ante dólar, após tensões envolvendo Coreia do Norte

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

O franco suíço e o iene japonês operaram em forte alta ante outras moedas principais nesta quarta-feira, 9, com os investidores colocando seus investimentos em moedas consideradas seguras, devido ao aumento de tensões entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte.

No fim da tarde em Nova York, o dólar caía a 109,96 ienes e o euro avançava para US$ 1,1751. O dólar também recuava a 0,9639 francos suíços e o euro tinha queda para 0,9041 francos suíços.

Na terça-feira, o presidente americano, Donald Trump, disse à Coreia do Norte que não fizesse mais ameaças contra os EUA, dizendo que Pyongyang encontraria “fogo e fúria que o mundo nunca viu antes” caso isso continuasse a acontecer. Horas depois, o regime norte-coreano afirmou que estava considerando atirar mísseis em Guam, território americano no Pacífico e que contém bases militares do Exército dos EUA.

Iene e franco suíço são destinos populares dos investidores durante períodos de incerteza. O ouro, outro ativo para tempos de incerteza, também avançou nesta quarta-feira. “As tensões geopolíticas são a principal força nos mercados internacionais hoje”, disseram analistas da TD Securities, em nota a clientes.