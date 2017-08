Traficante de pessoas afoga 50 imigrantes no Iêmen

IstoÉ Online com Ansa

JOHANESBURGO, 09 AGO (ANSA) – Cerca de 50 imigrantes da Somália e da Etiópia, países situados no Chifre da África, morreram afogados por um traficante de seres humanos no litoral do Iêmen, na Península Árabe.

A denúncia foi feita nesta quarta-feira (9) pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), que definiu o episódio como “chocante e desumano”. O grupo estava em um barco com 120 pessoas que viajava entre a África e o Iêmen, que são separados por um estreito braço de mar.

Os imigrantes eram todos jovens (idade média de 16 anos) e foram obrigados a se atirar na água quando o traficante percebeu a aproximação de uma patrulha. Das 120 pessoas a bordo, pelo menos 50 se afogaram, 27 foram socorridas e 22 estão desaparecidas, enquanto o restante fugiu assim que alcançou a costa iemenita.

“Os sobreviventes nos contaram que foram obrigados a se atirar na água e que alguns foram empurrados pelo traficante, que depois voltou para a Somália”, disse o chefe da missão da OIM no Iêmen, Laurent de Boeck.

Alguns dos que sobreviveram ainda resgataram 29 corpos no mar e os enterraram em uma praia na província de Shabwa. A rota entre o chifre da África e o Iêmen é bastante utilizada para migrações clandestinas, mesmo com a guerra que assola o país árabe desde 2015.

Segundo a OIM, 55 mil pessoas concluíram a travessia desde janeiro de 2017, a maioria delas originária da Somália e da Etiópia. Esses imigrantes se aproveitam da fragmentação do Iêmen para entrar livremente em seu território, mas muitas vezes acabam nas mãos de guerrilheiros ou bandidos. (ANSA)