FAZENDA de CAMARÃO | VENDE-SE

FAZENDA de PRODUÇÃO de CAMARÃO / CE

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO:

A produção de Camarão é um empreendimento desde 2001, é ousado, inovador e com grande know-how, baseado em pesquisas e dados confiáveis e pertinentes ao cultivo mundialmente do camarão, a fazenda tem: 1.019,80 Ha, dispões de uma área construída para a produção de camarão de: 575,93 Ha e com área efetiva e real de produção de: 460ha, sendo: 35 Viveiros em tamanhos diversos e 15 Berçários, onde: 04 berçários em estufa e com futura expansão de mais 06, transformando assim os berçários existentes em projetos de transformação dos 15 berçários (podendo ser todos os 50 viveiros, com possibilidades de triplicar toda a produção) em viveiros de produção intensiva. Teve como Produção/2016: 2.200 ton. e um Faturamento Anual: R$ 19,6 Milhões.

A fazenda dispõe, também de produção de Ostras desde de 2013 satisfatoriamente, além da Produção de Larvas, Quitosana e outros. É uma empresa que tem hoje em seu quadro de colaboradores, cerca de 300 funcionários.

Hotel que dispõe de 12 Suítes Master, 6 Suítes Superior e 12 Suítes Standard, sendo duas suítes superiores adaptadas para cadeirantes; todas equipados com ar-condicionado, chuveiro quente, frigobar, Sky TV, Wi-Fi free, varanda de 360° com vista privilegiada.

Equipado com infraestrutura que combina a rusticidade do meio rural com o conforto da vida moderna, o complexo hoteleiro possui mais de 15 modalidades de diversão que atende desde os praticantes da pesca esportiva até os aventureiros do Off-Road, passando pelos amantes dos esportes náuticos, a contemplação da natureza e do turismo convencional de praia.

Conta também com uma ampla área de lazer composta de piscina, salão de jogos, campo de minigolfe, quadras poliesportivas de areia, prainha privativa, lagos de agua doce, lagoas de agua salgada, e um rio privativo de água estuarina de 22 km de extensão; junto a 6.000 hectares de manguezal completamente preservados.

A estrutura de lazer, ainda se complementa com as várias pistas de caminhar, uma pista de 1 km para a pratica de Motocross, uma pista privativa de 22 km para competição Mountain-bike e todo tipo de veículos off Road, além dos mais de 300km de trilhas para pratica de Rally, agregando um valor superestimado ao empreendimento.

O Frigorífico é sem dúvida nenhuma, o mais bem equipado de toda a região:

Estrutura composta por:

Duas áreas de recepção de matéria-prima;

Três câmaras de espera e uma câmara fria para parada técnica;

Dois salões de processamento climatizados;

Seis túneis de congelamento de ar forçado;

Um túnel tipo helicoidal IQF;

Duas salas de embalagem climatizadas;

Quatro câmaras de estocagem;

Área de lavagem de equipamentos e utensílios;

Gabinete de higienização na recepção.

Valor de Venda do Investimento: R$ 125.000.000,00

(Cento e vinte e cinco milhões de reais)

Uma prévia do quadro atual da fazenda, lembrando, que toda e qualquer informação técnica ou administrativa, poderá ser informada, te enviando uma apresentação do empreendimento, com mais algumas informações e dados complementares.

