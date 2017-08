Case de sucesso: Casare

Sempre em alta

Que crise que nada! Na hora de “juntar os trapos”, nada parece capaz de anuviar o sonho do véu e da grinalda. Segundo a Associação Brasileira de Eventos Sociais (Abrafesta), o mercado de casamentos se mantém como um dos setores que mais movimentam a economia brasileira – registrou, em 2016, R$ 17 bilhões. O cenário, de acordo com a entidade, demonstra bem um fenômeno comum em momentos de turbulência econômica: a necessidade de adaptação do orçamento. O casal não adia o sonho, apenas replaneja a festa. E as soluções online têm tido participação importante nos últimos tempos, para facilitar e baratear os custos desse dia tão esperado. Aliás, para os empreendedores, o mercado de festas e eventos de maneira geral vem se tornando uma das oportunidades mais promissoras para investir – seja abrindo um negócio próprio ou uma franquia.

Investindo em felicidade

Um dos sites mais acessados quando o assunto é casamento, o Casare (www.casare.me) utiliza as mais recentes tendências de design e modernos recursos tecnológicos para oferecer a criação de páginas de casamento personalizadas – que gerenciam a lista de convidados e a lista de presentes, que podem, inclusive, ser escolhidos em loja própria ou recebidos em créditos que podem ser sacados em dinheiro.

A vez dos aplicativos

Animado com os resultados obtidos, Rodrigo Farah, fundador e CEO do Casare, investiu também em aplicativos para Android e iOS e fechou parceria com o PayPal. “Os aplicativos facilitam a vida dos noivos, e a tecnologia do PayPal, por ser reconhecida internacionalmente, garante a segurança de todas as operações”, explica ele.

Pesquisa realizada pelo Instituto Data Popular e pela Abrafesta, divulgada no começo do ano, mostra que os gastos com festas e cerimônias de casamento apresentam um crescimento anual médio de 10,4%. Entre 2013 e 2016, esse crescimento foi de 25% em todo o Brasil. E a tecnologia pode, sim, alavancar ainda mais as vendas.

Como o PayPal ajuda

No caso do Casare, o PayPal é utilizado como prestador de serviços de pagamentos na compra e no recebimento dos presentes, garantindo confiabilidade ao processo. “O fato de trabalharmos com o PayPal traz uma tranquilidade muito grande. São comuns os escândalos revelados pela mídia envolvendo cerimônias e festas de casamento, e as pessoas têm muito medo de colocar seu dinheiro nas mãos de fornecedores ou empresas sem garantias”, continua Farah.

O Casare também é o primeiro site do Brasil a disponibilizar o PayPal Plus – checkout transparente do PayPal, destinado a quem não tem conta no PayPal, mas também quer aproveitar as vantagens que a empresa de pagamento eletrônico oferece.

“Para nós, do PayPal, é um orgulho contribuir para o crescimento dos pequenos e médios empresários brasileiros, como o Rodrigo Farah. Somos uma empresa de tecnologia, mas colocamos as pessoas no centro de tudo o que fazemos”, diz Gabriela Szprinc, diretora de SMB do PayPal Brasil.