Raimundo Fagner volta ao Espaço das Américas com turnê “Vento Forte”

Cantor fará apresentação única em 19 de agosto e cantará seus grandes sucessos de carreira

Fagner volta ao Espaço das Américas em grande estilo. Cantando grandes clássicos da carreira e também canções mais recentes, ele fará única apresentação no sábado, 19 de agosto, trazendo o show “Vento Forte”, que vem trabalhando desde 2017.

As músicas de Fagner são grandes clássicos da música brasileira. As letras, seguindo diversos viés, tendem para regionalismo, críticas sociais e também amores perdidos. Seguindo essa temática, o cantor preparou um repertório especial para o show no Espaço das Américas.

Entre os hits escolhidos estão “Sinal Fechado”, “Jura Secreta”, “Súplica Cearense”, “Asa Partida”, “Noturno” (Coração Alado) e “Deslizes”. E claro, “Burbulhas de Amor” também não ficará de fora.

O repertório é uma mescla de suas músicas já conhecidas e outras que contemplam quatro décadas de consagração popular. Fagner é um artista que sabe o que canta e expressa suas opiniões com personalidade, exercendo sua liberdade de expressão, um presente para seu fiel público. “Sentimento é o que move minha música!” diz o cantor.

No palco, ele contará com a presença de Robertinho Marçal (bateria), Cristiano Pinho (guitarra), Manassés (violão e viola), Jorge Helder (baixo), Marcus Vinnie (teclados), Rômulo Santiago (trombone), . Ricardo Neto (trompete) e Thiago Rocha (sax tenor e flauta).

Para comprar os ingressos, basta ir pessoalmente às bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou então acessar o site da Ticket 360. Os valores ficam entre R$140 e R$260.

Para mais informações, acesse www.espacodasamericas. com.br.

Serviço – Show Raimundo Fagner | Espaço das Américas

Data: 19 de agosto de 2017 (sábado)

Abertura da casa: 20h30

Início do show: 22h30

Censura: 14 anos

Local: Espaço das Américas ( Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda – São Paulo – SP)

Capacidade da casa para este evento: 3.082 lugares

Acesso para deficientes: sim

Ingressos: R$140 a R$260

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência ) ou Online pelo site Ticket360 https://goo.gl/ xgibPV

Formas de Pagamento: Dinheiro, Cartões de Credito e Debito, Visa, Visa Electron, MasterCard, Diners Club, Rede Shop. Cheques não são aceitos.

Call center Ticket360: (11) 2027-0777

