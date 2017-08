TECNOLOGIA DA GOTCHOSEN PERMITE SEGMENTAÇÃO HÍBRIDA DA AUDIÊNCIA

Plataforma combina dados de segmentação da audiência da página visitada com informações da rede social em tempo real

· Conhecer o perfil social dos usuários valoriza o inventário e dá ao parceiro de conteúdo a possibilidade de entregar campanhas mais assertivas ao anunciante

A GotChosen (www.gotchosen.com), empresa americana de tecnologia para publicidade online, passa a oferecer uma inovadora solução de segmentação em centenas de categorias que combina, em tempo real, dados de audiência da página visitada com informações dos mais de 26 milhões de usuários da barra social da GotChosen. A solução é resultado de um acordo de parceria entre a GotChosen, a Tail e a Smart Adserver.

“A segmentação híbrida dos usuários dá ao parceiro da plataforma a possibilidade de entregar campanhas mais assertivas e alcançar a audiência desejada pelo anunciante de forma ainda mais precisa”, avalia Oz Silva, fundador e CEO da GotChosen. Com a novidade, quando um usuário visita um site que tem a barra social instalada, além do conteúdo oferecido pelo parceiro, ele também encontrará o conteúdo de até cinco redes sociais, apresentadas dentro da barra. Em ambos os casos, destaca Silva, os conteúdos entregues serão relevantes para o internauta.

“Ao combinar a entrega de conteúdos de interesse com o ecossistema social da plataforma, amplia-se significativamente o interesse do usuário pelo site, estimulando sua permanência no domínio. Dessa maneira, podemos criar estratégias de comunicação que impactem e engajem melhor os usuários da plataforma para a entrega de resultados mais eficientes aos anunciantes”, explica Oz Silva.

A GotChosen iniciou sua operação comercial no Brasil há pouco mais de três meses, com a oferta de um modelo inovador de negócios para sites e publishers, anunciantes e agências, com base no conceito de ecossistema de rede social. A tecnologia disruptiva da empresa traz, de forma inédita, uma experiência completa de rede social para dentro dos websites e remove a limitação do usuário estar num único domínio (URL) ou aplicativo para ter acesso às principais redes sociais.

O objetivo da GotChosen é trazer o modelo de negócio das redes sociais para os websites, e assim, de forma inovadora, oferecer uma gestão de marcas para os anunciantes com formatos de publicidades interativos e diferenciados, em comparação aos métodos convencionais hoje utilizados. As receitas geradas pelas publicidades na rede social da GotChosen serão compartilhadas com os publishers (proprietários dos sites).

Com mais de 26 milhões de usuários ativos, o ecossistema vai crescer rapidamente nos próximos meses devido a parcerias feitas com outros publishers de grande e meio porte, que devem contribuir para ampliar a cobertura do ecossistema da GotChosen para cerca de 80 milhões de usuários no Brasil até o final de 2017.

Sobre a GotChosen

A GotChosen é uma empresa americana de tecnologia fundada em 2011, pelo empresário brasileiro Oz Silva. A empresa está lançando no país uma nova tendência de mídia social em parceria com websites, agências e influenciadores, com base no seu conceito de ecossistema de rede social. A tecnologia disruptiva da GotChosen traz a sua rede social para dentro dos websites e remove o paradigma que exige a visita do usuário em determinada URL ou aplicativo para ter acesso a redes sociais.

Informações à imprensa

GPCOM Comunicação Corporativa

Caio Ramos (caio.ramos@gpcom.com.br)

Nando Rodrigues (nando@gpcom.com.br)

Giovanna Picillo

Fone (11) 3129-5158

www.gpcom.com.br