Calçados masculinos de tamanho grande chegam ao e-commerce

Loja virtual “Sapato Grande” chega para preencher demanda por variedade de calçados masculinos acima até número 48

Agosto, 2017 — Os irmãos e sócios Marcio e Antonio Figueiredo pesquisaram o mercado de sapatos acima do tamanho 44 e perceberam diversas lacunas para o consumidor. Com foco em preencher esses espaços, decidiram abrir o e-commerce de calçados masculinos “Sapato Grande”. “A principal queixa dos homens que calçam tamanhos maiores é a falta de variedade de modelos”, diz Marcio Figueiredo. “Outra reclamação é que lojas virtuais desapatos grandes focam mais no público feminino, restando aos homens as lojas físicas, o que nem sempre é prático”, ressalta o sócio.

A loja virtual Sapato Grande tem foco no público masculino, promete uma ótima experiência de compra e trabalha com grande variedade de marcas e estilos, com calçados entre os tamanhos 44 e 48, da Converse, Havaianas, Free Way, Bull Terrier, Anatomic Gel, Scatamacchia, Ferricelli, entre outras. “Percebemos que o cliente desapatos tamanhos grandes gasta o dobro do tempo pesquisando produtos em sites especializados do que um clientes que usa numeração comum.

Quando o cliente de numeração grande encontra uma variedade razoável, a taxa de conversão é o dobro”, explica Marcio.

O Sapato Grande entrega em todo Brasil. Na grande São Paulo em até dois dias úteis e o cliente também tem a opção de comprar pelo site e retirar na loja física no centro de São Paulo. Os preços estão em competitividade com os principais concorrentes. “Pretendemos chegar a 500 pedidos por mês até o final de 2017 e o dobro disto até a metade de 2018”, conta Marcio.

Acessórios e autoestima

Certos de que a necessidade por numeração acima do 44 mexe com a autoestima do consumidor, a SapatoGrande quer oferecer a melhor experiência de compra possível. “Desde o design do site até a variedade de modelos e toda a logística de entrega foram pensados para facilitar e melhorar o dia a dia de quem usa tamanho grande”, explica Marcio.

Pensando nessa comodidade, o site também oferece acessórios como meias e até preservativos tamanho grande.

Onde encontrar

www.sapatogrande.com.br

Entrega em todo Brasil

Loja física: Major Sertório 438, (Centro, São Paulo)

11 3258 0939

Para entrevistas e imagens em alta dos produtos: mauricio@flotereschauff.com.br