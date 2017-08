America Net participa do IT Forum+ 2017

Evento acontece na Praia do Forte (BA) entre os dias 16 e 20 de agosto. Empresa apresenta seu portfólio completo de serviços de Voz e Dados

São Paulo, agosto de 2017 – A America Net, uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país, participa do IT Forum+ 2017, evento que acontece de 16 a 20 de agosto, na Praia do Forte – Bahia. Com o tema central “A vida em três atos: mudança, medo e atitude”, o evento reúne os CIOs das 501 a 1.000 maiores empresas que mais investem em TI no Brasil para debater novidades e tendência, além de estabelecer relações duradouras e realizar negócios.

A America Net é uma das patrocinadoras oficiais do IT Forum+ e os serviços oferecidos incluem: Voz (0800, Número Nacional 400x, E1 Digital, Linhas Digitais, Número virtual, PABX e CSP 85); Dados (IP Internet, MPLS, Clear Channel, PTT Access) e Segurança (Firewall).

“O IT Forum+ é um excelente espaço para network com os principais executivos de TI do mercado, além de reencontrarmos clientes e reforçar a imagem da marca. Trata-se de uma ótima oportunidade para mostrarmos nosso amplo portfólio de serviços de Telecom aos CIOs do país”, comenta Jose Luiz Pelosini, vice-presidente da America Net.

SERVIÇO Evento: IT Forum Local: Iberostar Bahia – Praia do Forte Data: de 16 a 20 agosto Informações e programação: http://www.itforummais.com.br/



Sobre a America Net

Fundada em 1996, a America Net é uma das principais operadoras de telecomunicações e conectividade do país. A companhia conta com infraestrutura e tecnologia de ponta baseada em redes de Fibra Óptica e radiofrequência, oferecendo soluções de voz, circuitos MPLS, Clear Chanel e IP dedicado (Internet) para todos os tamanhos de empresas, além de última milha (last mile) para operadores e provedores de serviço em todo o Brasil. O código 85 da America Net é utilizado para ligações de longa distância.

Com sede em Tamboré, Barueri (SP), a empresa possui 13 filiais, distribuídas pelas principais capitais do país e interior de São Paulo. Em sua carteira possuí clientes dos mais diversos segmentos e portes. Mais informações: http://americanet.com.br/

