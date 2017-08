Rede Deville anuncia mudanças no quadro de executivos

Unidades de Porto Alegre e Cuiabá têm novos gerentes e Marketing conta com alteração no comando



A Rede de Hotéis Deville anunciou três mudanças no quadro de executivos. Nathalia Bart Tonet assumiu a Gerência de Marketing após três anos integrando o departamento da rede. Formada em Publicidade e Propaganda pela Unicuritiba, com pós-graduação em Planejamento e Gestão de Negócios pela FAE Business School, Nathalia também tem oito anos de experiência em atendimento publicitário em diversas agências da capital paranaense.

No Deville Prime Porto Alegre, André Verdi Machado assumiu a Gerência Geral. André é formado em Hotelaria pela Universidade de Caixas do Sul (RS), com MBA em Gestão de Pessoas pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Além disso, o gerente carrega 19 anos de experiência de nível gerencial em hotéis do Rio Grande do Sul e Pernambuco. André integra o quadro de funcionários da Rede Deville desde 2008. Já foi gerente geral das unidades de Curitiba e de Cuiabá, e gerente de Operações na unidade de Porto Alegre.

E, por fim, Gerson Honório da Silva assume a Gerência Geral do Deville Prime Cuiabá num momento de revitalização da unidade. Gerson é Tecnólogo em Administração pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), com cursos de especialização no Centro Europeu e foco em aprimoramento na área de Gestão da Qualidade. O gerente já passou por redes como Bristol, Bourbon e Best Western, além de possuir experiência no mercado imobiliário e da construção civil.

O GRUPO

A Rede Deville começou suas atividades com o Hotel Deville Colonial, no centro de Curitiba. Desde então, vem crescendo e se consolidando como um dos principais grupos hoteleiros do País. Atualmente, atua como operador e investidor nas regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Nordeste, com nove hotéis, aproximadamente 1.500 acomodações e mais de 1.100 funcionários. Administra o São Paulo Airport Marriott Hotel (SP), Deville Prime Campo Grande (MS), Deville Prime Cuiabá (MT), Deville Prime Porto Alegre (RS), Deville Prime Salvador (BA), Deville Business Curitiba (PR), Deville Business Maringá (PR), Deville Express Cascavel (PR) e Deville Express Guaíra (PR).

