Tata Estaniecki assina com Rede Snack

Thayse Estaniecki, conhecida como Tata, é uma digital influencer com quase 1,5 milhões de seguidores no Instagram e mais de 600 mil inscritos em seu canal no YouTube. Com vídeos novos todas as quintas-feiras, o canal da Tata existe desde junho de 2016, já conquistou mais de 20 milhões de visualizações e agora é o novo parceiro da Snack, rede multiplataforma de canais.

Na empresa Tata já era conhecida por fazer parte do time do Nosso canal, que reúne as meninas mais bombadas da internet em vídeos de desafios e dicas de beleza. Cientes da autenticidade da youtuber na frente das câmeras e com seus seguidores, Vitor Knijik e Nelsinho Botega, sócios-fundadores da Snack, acreditam que Tata está no auge da carreira e ainda tem muita coisa boa para mostrar.

“O talento, carisma, profissionalismo e poder de influência da Tata já é conhecido da Snack desde 2014. Ela fez parte do primeiro time do Nosso Canal e está nele até hoje. Por isso é com grande alegria que estabelecemos um elo mais forte. O canal da Tata reforça ainda mais o portfólio de canais femininos da Snack. Nossa oferta para marca e anunciantes ficou ainda mais completa”, afirma Vitor Knijnik, founder & CEO da Snack.

Com apenas 23 anos, Tata é formada em administração e teatro, além de ser dona de uma marca de roupas, a Just Approve. Em seu canal dá dicas de moda, viagens e adora trazer convidados ilustres para gravar desafios engraçados. O bom humor é a marca registrada dos vídeos da influencer.

“Estou muito empolgada com a parceria do meu canal com a rede Snack, que é um lugar que eu já me sinto em casa, confio no trabalho e sei que só vem a somar”, afirma Tata. Dentre os vídeos mais populares do canal estão os desafios com o atual namorado, o youtuber Julio Cocielo, e com outras celebridades como Lucas Lucco, Flávia Pavanelli, MC Gui, Gabi Lopes, etc. Com novidades toda semana, você pode conhecer mais do canal aqui: http://www.youtube.com/channel/UCFXxOuIv9vHSRwP9kGEoO5g

Sobre Tata Estaniecki

Tata Estaniecki tem 23 anos, é formada em Administração e Teatro, além de ser apresentadora. Divide seu tempo entre compromissos da Just Approve (sua marca de roupas), gravações para o Youtube (Nosso Canal e canal próprio) e outros trabalhos oriundos das redes sociais. Quem acompanha Tata pelo Instagram, Snapchat e Youtube, logo reconhece os grandes diferenciais dela: espontaneidade, veia cômica e versatilidade. Tata demostra despojamento em seu cotidiano, convivendo com diferentes pessoas, situações e locais. Além disso, gosta de compartilhar com seguidores seu dia a dia e de interagir dando dicas variadas sobre assuntos diversos.

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma empresa de mídia e entretenimento digital first. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo multiplataforma (YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, SVODs, TV e cinema). A rede possui 3 unidades de negócio envolvendo produções originais e branded, com quase 2 bilhões de views.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento dos talentos e canais mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, jornalista do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi Meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais. Depois de se firmar como uma rede relevante na produção digital, a divisão partiu para produções de TV e cinema como Internet O Filme, longa que reuniu 26 youtubers com exibição em 400 salas de cinema e atualmente no Netflix, e o Jornal do Meme para a TNT Brasil.

Snack Brands – divisão “one stop shop” para marcas e agências, responsável pela estratégia de conteúdo digital full service: cria, produz, gerencia e serve inteligência de dados na melhor escolha de influenciadores. Foram mais de 500 branded videos produzidos para marcas como L’oreal, Samsung, Ambev, Motorola, P&G, Unilever, entre outras. A área é responsável também pela produção e gestão do maior canal de marca do YouTube Brasil, o Mundo da Menina da Pampili, com 1,7M de inscritos.

A Rede Snack tem mais de 16 milhões de inscritos no YouTube, 13 mil vídeos publicados, mais de 1,9 bilhões de visualizações.

http://www.youtube.com/user/redesnack

