Negro a vapor e Tape Vox comandam o palco do Didge neste final de semana

Uma mescla do melhor do reggae rock e do classic rock vai invadir o palco do Didge Steakhouse Pub de Balneário Camboriú neste final de semana. Quem começa a festa, na sexta-feira, 11, é a banda Negro a Vapor, que vai apresentar um show com o melhor do reggae, e no sábado, 12, é a vez do quarteto Tape Vox, com um repertório recheado dos clássicos que marcaram as décadas de 50 a 80.

A Negro a Vapor completa 10 anos em 2017, com influência de vários ritmos, mas com o espírito do reggae rock na veia. Com um ritmo contagiante, o grupo de Itapema apresentará canções que marcaram época, de artistas como: O Rappa, Ponto de Equilíbrio, Natiruts, Bob Marley, além de um momento para as canções autorais, todas com um ritmo alegre e contagiante, trazendo mensagens de paz e harmonia.

Já o quarteto Tape Vox promete colocar o público para dançar e cantar junto com uma roupagem singular de clássicos do rock que marcaram época, como Elvis Presley, The Beatles, Ray Charles, The Rolling Stones, Creedence, The Cure, e muito mais. O grupo é formado por Jonny Radtke, Leandro Marochi, Jairo Adriano e Ney Gomes. Entre os destaques da apresentação, estão os solos de violino e as vozes marcantes que compõem a banda.

Galeria de Imagens: Divulgação