4,5 MIL LENÇOS, SOLIDARIEDADE E UNIÃO ENTRE PACIENTES COM CÂNCER

Banco de Lenços do Instituto Quimioterapia e Beleza distribui de janeiro a junho de 2017 4,5 mil lenços para todo o Brasil e também Portugal

O lenço é a bandeira da mulher no combate ao câncer. O “Banco de Lenços Flávia Flores”, uma unidade de ação do Instituto Quimioterapia e Beleza, comandado por Flávia Flores, leva lenços doados para mulheres que estão em fase de tratamento. Só de janeiro a junho de 2017 já foram distribuídos pelo projeto 4,5 mil lenços para todo o Brasil e também Portugal, em parceria com o Projeto Partilhas, que ocorre no país europeu.

A delicadeza do projeto está na união dessas mulheres que doam e recebem lenços, compreendendo que não estão sós nessa luta. Para cada caso e história é selecionado um lenço diferente de acordo com o que a paciente escreve para o Banco, levando-se em conta inclusive estilo e gosto pessoal.

Para participar é muito simples. As “Cats”, como são chamadas carinhosamente as pacientes com câncer que seguem Flávia Flores e se inscrevem nas ações do Instituto Quimioterapia e Beleza, devem entrar no site e preencher a solicitação do lenço. www.bancodelencos.com.br

Sobre o Instituto Quimioterapia e Beleza

O Instituto Quimioterapia e Beleza nasceu após o forte engajamento e inspirador trabalho nas redes sociais da escritora e blogueira Flávia Flores que levou conforto, bem estar e cuidados com a beleza das mulheres diagnosticadas com câncer.

O Instituto tem como missão fortalecer mulheres que estão enfrentando a doença, usando a beleza como uma das ferramentas de superação.

Faz parte das iniciativas da Quimioterapia e Beleza apoiar as famílias das pacientes, disseminar e desmistificar informações relacionadas ao câncer, abordar prevenção, beleza, sexualidade e relacionamento familiar, além de promover o engajamento de pessoas e organizações pela mesma causa.

Para acompanhar as novidades, doar ou solicitar o seu lenço entre no site www.bancodelencos.com.br e www.quimioterapiaebeleza.com.br.

Maurício Santos