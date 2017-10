Coworking brasileiro chega a Miami

Office&Co. coworking aumenta a oferta de serviços e oferece internacionalização aos clientes

A Office&Co., coworking brasileiro, inaugurou seu escritório próprio nos Estados Unidos no segundo semestre deste ano. Miami foi o local escolhido por já ser um crescente destino de investimentos brasileiros, pelas condições climáticas, encanto das praias e pela qualidade de vida.

“Nossa unidade em Miami permite a aproximação de nossos clientes aos mercados latino e norte-americanos com custos bastante atraentes. As pessoas não imaginam como pode ser acessível e fácil dar esse passo, colocando seus serviços e produtos disponíveis em uma economia forte, estável e crescente. Com todas essas qualidades, a cidade torna-se ideal para que empresários deem esse passo”, conta Renata Leal Costa, idealizadora e fundadora da Office&Co. e responsável pela chegada do escritório em solo norte-americano, em julho deste ano.

Antes de fundar a Office&Co., em 2011, em São Paulo, Renata passou pela direção administrativa de empresas multinacionais e nacionais, mas manteve sempre a vontade de voltar a empreender. Abriu sua primeira empresa aos 19 anos e nas últimas quase três décadas vem acumulando histórias de sucesso na abertura e expansão de novos negócios.

O número de brasileiros que escolhe Miami como destino de investimento, negócios e moradia cresce a cada dia. “A escolha da cidade foi estratégica por ser o principal polo de entrada de empresas para a América Latina fazendo uma importante ponte de negócios com São Paulo, capital financeira da América do Sul”, afirma Renata.

“A unidade Miami será um novo centro de negócios internacionais, formado por endereço nobre, estrutura moderna e uma rede de parceiros pronta para oferecer todos os serviços e prestar a assistência necessária para quem está iniciando sua operação na Flórida”, completa. O espaço oferece amplas salas privativas, estações de trabalho dedicadas, estações compartilhadas, salas de reunião equipadas e escritório virtual. Networking internacional, oportunidade, crescimento e atendimento diferenciado, com acolhimento brasileiro.

