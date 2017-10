Mais filmes no Festival do Rio com sessões de gala

O Festival do Rio já começou e hoje, 9, tem filme para todos os gostos. Às 19h20min será exibido o filme Zama e às 20h30min Torquato Neto – Todas as horas do fim. Os dois longas terão presenças para lá de especiais em uma noite de gala com direito a tapete vermelho.

Em Zama o convidado será o diretor de fotografia Rui Poças que vai prestigiar o longa de ficção que tem 115 minutos de duração. Zama, um oficial da Coroa Espanhola nascido na América do Sul, aguarda uma carta do Rei que deverá autorizá-lo a se transferir da cidade em que vive estagnado para um lugar melhor. Sua situação é delicada: ele deve se certificar de que nada ofusque sua realocação e se vê forçado a aceitar submissamente todas as tarefas que lhe são confiadas por consecutivos governadores que vêm e vão enquanto, ele fica para trás. Os anos passam e a carta do Rei nunca chega. Quando Zama percebe que tudo está perdido, se junta a um grupo de soldados que saem a perseguir um perigoso bandido.

Já em Torquato Neto – Todas as horas do fim três convidados vão marcar presença: Eduardo Ades (diretor) Marcus Fernando (diretor) e João Felipe Freitas (produtor). Torquato Neto (1944-1972) vivia apaixonadamente as rupturas. Atuando em múltiplas frentes – no cinema, na música, no jornalismo –, o poeta piauiense engajou-se ativamente na revolução que mudou os rumos da cultura brasileira nos anos 1960 e 1970. Foi um dos pensadores e letristas mais ativos da Tropicália, parceiro de Gilberto Gil, Caetano Veloso e Jards Macalé. Junto à arte marginal, radicalizou sua atuação e crítica cultural, ao lado de Waly Salomão, Ivan Cardoso e Hélio Oiticica. Por fim, rompeu com sua própria vida. Suicidou-se no dia de seu aniversário de 28 anos.

Amanhã, terça-feira, também terá sessão com convidado especial no filme Entre Irmãs às 21h. Ao longo dessa terça feira, mais oito obras vão movimentar o Reserva Cultural: às 14h será vez de Frost e Adeus Entusiasmo; às 15h45min Centauro, às 1630min Logan Lucky – Roubo em Família, 17h30min Ocidental, 19h Maudie, 19h10min Hannan e às 21h20min será exibido Chateau.

Serão 94 filmes numa seleção entre os melhores do festival, que terá tapete vermelho todos os dias com presença de badalados artistas e diretores. O maior festival de cinema do Brasil acontece de 5 a 15 de outubro e os passaportes já estão à venda pela internet. Jean Thomaz Bernardini, diretor do Reserva Cultural e da Imovision, ressaltou. “Niterói receberá os melhores filmes do festival. Um grande prestígio e uma honra para nós. Os niteroienses amantes do cinema não precisarão atravessar a ponte para assistir as mais recentes e inéditas produções do cinema mundial”.

A venda na bilheteria acontece somente no dia da exibição. A programação completa e diária estará disponível no site do Reserva. O evento é uma realização do Festival do Rio em parceria com o Reserva Cultural e apoio da FAN e Secretaria de Cultura de Niterói. O Reserva Cultural fica na Av. Visconde do Rio Branco, 880 em São Domingos e abre os portões a partir das 11h30min.

FnSocial | Raquel Moraes