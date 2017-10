Aeroporto Municipal aumenta padrão de segurança após capacitação de funcionários

Certificado coloca Aeroporto Plinio Alarcon entre os principais do Brasil

Os funcionários do Aeroporto Municipal “Plinio Alarcon” participaram nos últimos dias do Curso de Formação em Inspeção de Segurança da Aviação Civil que qualifica os alunos a executarem a máquina de raio-x, realizar a inspeção de passageiros e busca pessoal.

De acordo com o instrutor homologado pela Anac, Carlos Humberto da Silva, que foi quem ministrou as aulas, a certificação coloca a sala de embarque de Três Lagoas no mesmo padrão de Aeroportos maiores, como os de Campinas, São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo.

Na prática, os passageiros que embarcam em Três Lagoas, no momento em que chegarem a outros aeroportos para fazer conexão, não precisarão desembarcar para serem inspecionados novamente. O resultado é economia de tempo, “a aviação civil trabalha com segurança e também com facilitação. Nesse caso, podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo com esse passo dado pelo Aeroporto de Três Lagoas”, contou o instrutor.

Ao todo, 29 funcionários participaram da capacitação que começou no dia 27 de setembro e foi até o dia 7 de outubro. “Anteriormente, alguns não tinham a capacitação e outros possuíam apenas conhecimentos básicos. Agora todos estão aptos para operarem o equipamento e realizar busca pessoa, se necessário”, explicou Carlos.

A superintendente do Aeroporto acredita que a certificação adquirida vai evitar atrasos e transtornos. “Nós, com certeza, evitaremos que um passageiro perca a conexão, regularizamos o serviço e estamos dentro de todos os padrões exigidos pela ANAC.”, explicou Sayuri Baez.

Galeria de Imagens: Divulgação