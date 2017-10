Três Lagoas-MS: Balneário Municipal recebe plantio de 55 novas mudas de árvores

O plantio vem para ampliar a área sombreada e aumentar o número de árvores frutíferas que servem de alimentação para animais

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio (SEMEA), a pedido da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SEDECT) e do prefeito de Três Lagoas, Angelo Guerreiro, plantou 55 novas mudas de árvore no Balneário Municipal “Miguel Jorge Tabox” para ampliar a área sombreada e a quantidade de espécies frutíferas existentes no local.

Conforme o secretário Municipal de Meio Ambiente e Agronegócio, Celso Yamaguti, do total de mudas plantadas, 20 são da espécie Ingá, 22 Embaúbas, cinco Jacarandás Mimoso, cinco Flamboyant e 1 Mogno. “Além do plantio de árvores, inserimos também 30 mudas da espécie Vinca que é uma planta ornamental, algo que deve dar uma nova cara ao Balneário”, comenta.

Segundo Flávio Fardin, fiscal ambiental da SEMEA responsável pelo plantio, parte das árvores são frutíferas, que vem para colaborar com a alimentação de pássaros e animais que vivem no local e outras são espécies que dão flores. “Essas darão um colorido especial ao local, além disso, todas essas 55 mudas ampliarão a área sombreada, principalmente nos parquinhos infantis que ficam numa área praticamente sem árvores”, explica.

MELHORIAS

Essa ação é apenas uma das diversas melhorias que o Balneário Municipal está recebendo por parte da Administração Municipal, sendo que recentemente os parquinhos infantis do local receberam reforma completa por meio de mão-de-obra da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA). Dentre os brinquedos consertados estão gangorras, ponte pênsil, balanços, escorregadores, plataforma da ponte, escada horizontal, barra dupla e gira-gira.

Além disso, foi feita e pintura dos brinquedos e a manutenção de equipamentos que estavam danificados e poderiam oferecer riscos para as crianças que frequentam o local. Ainda visando segurança dos usuários, a fim de amortecer o impacto com o solo, foram despejados 2 metros cúbicos de areia em cada um dos parquinhos.

O caminho que da acesso aos quiosques também recebeu benfeitorias com a colocação de 43 metros de pedra britas. As pedras são usadas em parte das passarelas não prejudicando a permeabilidade do solo.

A SEMEA também foi acionada para proporcionar melhorias no Balneário “Miguel Jorge Tabox”, equipes do departamento realizaram a desobstrução de canaletas para escoamento de água da chuva Avenida Jamil Jorge Salomão que dá acesso ao ponto turístico.

Galeria de Imagens: Divulgação