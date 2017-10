Instituto International Paper abre inscrições para o processo seletivo da Escola Formare 2018, em Três Lagoas

Projeto oferece 10 vagas para curso de iniciação profissional destinado a jovens da comunidade

São Paulo, 09 de outubro de 2017 – De 09 a 27 de outubro o Instituto International Paper tem inscrições abertas para o processo seletivo 2018 da Escola Formare. O projeto tem o objetivo de promover gratuitamente qualificação e especialização a jovens da comunidade de Três Lagoas.

O curso educacional – desenvolvido pela Fundação Iochpe em parceria com a International Paper – é realizado de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, nas dependências da fábrica da IP e ministrado por profissionais da companhia. Além disso, ao final da capacitação os alunos recebem uma certificação profissional reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e emitida pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

Três Lagoas conta com 10 vagas disponíveis e o processo seletivo é composto por cinco fases eliminatórias, incluindo inscrições online, prova escrita (língua portuguesa, matemática e redação), dinâmica de grupo, entrevista pessoal, tour na fábrica da International Paper e visita domiciliar. A seleção é de outubro a dezembro, quando será divulgada a lista dos candidatos aprovados. O início das aulas está previsto para março de 2018.

As inscrições podem ser feitas pelo site do Instituto (www.institutoip.com.br). Para se inscrever no projeto é preciso ter nascido entre 01/01/2000 e 31/12/2001, estar no 2º ano do ensino médio na rede pública de ensino em 2017, ter renda familiar média de um salário mínimo por pessoa da família, não ter relação de parentesco direto com profissionais IP e residir em Três Lagoas.

“Durante as aulas, os jovens aprendem a elaborar e a executar projetos que são apresentados às demais áreas da empresa, e, assim são preparados para o ingresso no mercado de trabalho. Oferecer a Escola Formare para a comunidade onde atuamos faz parte do compromisso da International Paper com as futuras gerações e da missão do Instituto em fomentar o desenvolvimento educacional e socioambiental de crianças e adolescentes”, explica Glaucia Faria, gerente de Sustentabilidade e Responsabilidade Social da International Paper.

Para Rauan Jorge, ex-aluno que participou da Escola Formare em 2016, o projeto foi importante para sua carreira. ”Sempre quis ter uma oportunidade na fábrica, e o Formare foi fundamental para essa conquista. Achei muito interessante a dedicação dos profissionais, que saem de suas áreas de trabalho para trazer conhecimento para nós. Hoje sei da correria do dia a dia, sei como é difícil ter esse tempo de dedicação”, comenta.

Além da capacitação profissional, os estudantes contam com alguns benefícios extras: bolsa de estudos, convênio médico e odontológico, vale-alimentação, transporte fretado, uniforme, material escolar e refeições na empresa.

A prova será realizada no dia 31/10, das 13h30 às 16h30, no Campus I da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (Avenida Capitão Olinto Mancini, 1662 – Centro – Três Lagoas).

Os candidatos deverão se apresentar com 15 minutos de antecedência, portados de documento com foto (RG), lápis, borracha e caneta azul ou preta. Não será permitido o uso de celular ou calculadora.

O projeto também oferece vagas nas cidades de Luiz Antônio (SP) e Mogi Guaçu (SP), que contam com 16 e 24 vagas, respectivamente. O Instituto International Paper celebra 10 anos de existência neste ano, em 2016, mais de 28 mil pessoas foram impactadas com seus projetos e os investimentos nas ações de responsabilidade social corporativa chegaram a R$ 1,2 milhão.

Sobre o Instituto IP

O Instituto International Paper (IIP) é uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), responsável por desenvolver, coordenar e executar ações e programas relacionados à responsabilidade social corporativa da International Paper do Brasil.

O objetivo do IIP é mobilizar, engajar e comprometer a comunidade, seus parceiros e colaboradores a participarem de programas de educação e responsabilidade social, visando contribuir para o fortalecimento da consciência socioambiental de crianças e jovens para o desenvolvimento sustentável da comunidade.

Criado no fim de 2007 com a colaboração voluntária dos próprios profissionais da International Paper, o Instituto conseguiu ampliar a sua atuação gradativamente.

Prova disso, em 2016 seus projetos beneficiaram diretamente mais de 28.500 pessoas e o investimento total nas ações de responsabilidade social corporativa chegou a R$ 1,2 milhão.

Sobre a International Paper

A International Paper (NYSE: IP) é líder global na produção de celulose, papel e embalagens com operações na América do Norte, Europa, América Latina, Rússia, Ásia e Norte da África.

Seus negócios incluem embalagens industriais e de consumo juntamente com papéis não revestidos e celulose.

Com sede em Memphis, Tennessee, a empresa emprega aproximadamente 55 mil pessoas e está estrategicamente localizada em mais de 24 países atendendo a seus clientes no mundo todo. As vendas líquidas da International Paper em 2016 foram de US$ 21 bilhões.

No Brasil atua nos negócios: papéis para imprimir e escrever, papel para embalagens e embalagens de papelão ondulado, empregando aproximadamente 5 mil profissionais.

O sistema integrado de produção de papel para imprimir e escrever da International Paper no Brasil é composto por três fábricas: duas no Estado de São Paulo e uma no Mato Grosso do Sul.

Seus produtos, as linhas de papéis para imprimir e escrever Chamex e Chamequinho e a linha gráfica de papéis Chambril, são 100% produzidos a partir de cultivos de eucalipto certificados.

O negócio de embalagens é formado por três fábricas de papel para embalagens, localizadas no Estado de São Paulo, e quatro unidades produtoras de chapas e embalagens de papelão ondulado: duas no Estado de São Paulo, uma em Goiás e uma no Amazonas.

Para saber mais sobre a International Paper, seus produtos e seu compromisso com a sustentabilidade econômica, social e ambiental, acesse: www.internationalpaper.com/pt.

