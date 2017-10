Segurança do Paciente na Atenção Domiciliar é tema do I Summit NEAD

3º Evento de Educação Continuada da entidade será em novembro

Tendo como público alvo as equipes multidisciplinares do setor, profissionais de hospitais e operadoras de planos de saúde, o evento reunirá renomados especialistas em torno de tema bastante atual e de uma programação abrangente, no próximo dia 30 de novembro, no Teatro Shopping Frei Caneca, em São Paulo.

Abertura Institucional

Conferência: Segurança do Paciente no Brasil e no Mundo

Mesa Redonda: Conceitos Fundamentais

– O Fator Humano

– Não Punição e “Accountability”

– Como Detectar Falhas na Assistência?

Conferência: Gerenciamento de Riscos: o que você não pode deixar de saber

Conferência: Construindo uma Cultura de Segurança do Paciente – uma história (a visão do hospital)

Mesa Redonda: Problemas Atuais, Novas Soluções

– Os Desafios Impostos pela Judicialização da Assistência

– Como Garantir a Segurança durante o Processo de Desospitalização

– Gerenciando a Progressão das Metas Assistenciais

– Otimização de Recursos X Segurança do Paciente – o que podemos fazer diferente?

Conferência: Sustentabilidade Econômica, Controle de Processos e Segurança do Paciente – o que podemos esperar do futuro?

Encerramento

As inscrições já estão abertas no site da entidade: http://www.neadsaude.org.br e as vagas são limitadas.

I Summit NEAD – Segurança do Paciente na Atenção Domiciliar

30 de novembro de 2017, das 8h00 às 18h

Teatro Shopping Frei Caneca • São Paulo • SP

Informações: (11) 3045.3008 ou neadsaude@neadsaude.org.br

www.facebook.com/eventosnead