Divulgação de resultados de pesquisa do Datafolha sobre a percepção dos pediatras brasileiros a respeito das condições de atendimento no SUS e de exposição à violência em ambientes de trabalho

Os resultados de uma pesquisa inédita do Datafolha que apontam qual a percepção dos pediatras brasileiros sobre a infraestrutura de atendimento para os pacientes nas redes pública e privada serão divulgados nesta quarta-feira (11), a partir de 9h00. O anúncio será feito pela presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciana Rodrigues Silva, na sua mensagem de abertura do 38º Congresso Brasileiro da especialidade, que acontece até o próximo sábado (14), no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

O estudo, que ouviu pediatras de todas as regiões brasileiras, também traz informações sobre como esses especialistas percebem situações de violência em seu ambiente de trabalho. O levantamento cita ainda o percentual de profissionais que foram expostos concretamente a violência em consultórios, postos de saúde e hospitais, inclusive classificando o tipo de agressão mais frequente.

Também na abertura a presidente da SBP apresentará informações atualizadas sobre o perfil dos pediatras brasileiros (distribuição por idade, sexo, região geográfica). Na oportunidade, Luciana Rodrigues Silva fará o lançamento oficial do Manifesto em Defesa das Crianças e dos Adolescentes do Brasil, um documento que condensa 17 reivindicações – em diferentes áreas – que precisam ser implementadas para assegurar às futuras gerações acesso à saúde, educação e à segurança, entre outros aspectos.

ATENÇÃO: TODOS OS DADOS SERÃO DIVULGADOS APENAS NO LOCAL DA APRESENTAÇÃO

SERVIÇO

Evento: Abertura oficial do 38º Congresso Brasileiro de Pediatria

Local: Auditório 1 do Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza

Horário: 10h

Mais informações: Assessoria de Imprensa da SBP

Fones: (21) 2256-6856 / 2548-1999 (ramal 33)/ (61) 98144-2628 / (61) 99146-8892

E-mail: imprensa@sbp.com.br

