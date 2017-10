Serasa alerta sobre os cuidados com as fraudes durante o feriado

São Paulo, 10 de outubro de 2017 – O próximo feriado, 12 de outubro, é dia de Nossa Senhora Aparecida. A mesma data também celebra o Dia das Crianças. Muitos consumidores devem aproveitar o período prolongado de quinta a domingo para fazer compras pelos centros comerciais das cidades e até mesmo viajar. É nesse momento de fluxo intenso de pessoas que o cidadão precisa ter atenção e cuidado redobrado para não sofrer com fraudes. Segundo Indicador da Serasa Experian, de janeiro a julho de 2017, o Brasil registrou cerca de 1,123 milhão de tentativas de fraudes, 8,7% maior que o mesmo período do ano passado (1,032 milhão).

Ainda segundo estudos da Serasa, basta perder um documento pessoal para dobrar a probabilidade de o cidadão ser vítima de uma fraude. “Os golpistas aproveitam os locais com multidões para passarem desapercebidos na hora de aplicar um golpe”, diz a gerente do SerasaConsumidor, Carolina Aragão. Por isso, é importante que o consumidor redobre a atenção com seus dados pessoais, seja fisicamente ou até mesmo na hora de fazer uma compra pela internet.

Consumidor protegido

A ação de golpistas pode causar muitos transtornos. O cidadão deve adotar algumas medidas de segurança para não ficar exposto a possíveis golpes como: não sair de casa com todos os documentos originais, tentar andar somente com uma cópia simples ou autenticada, guardar os documentos, cartões e cheques no bolso da frente da calça ou em algum lugar escondido dentro da bolsa, não perder de vista os documentos, nunca fornecer os dados pessoais para pessoas estranhas ou por telefone, não informar os números dos documentos quando participar de promoções e sorteios, manter atualizado o antivírus do computador e não fazer cadastros em sites que não sejam de confiança.

Além de adotar as medidas de prevenção, se o consumidor sentir falta de algum documento (como Registro Geral, o RG; carteira de trabalho; CPF; carteira de habilitação e título de eleitor) e/ou cheque ou for roubado durante o feriado, além de fazer um Boletim de Ocorrência (B.O.), deve cadastrar um alerta gratuito no Serviço de Documentos e Cheques Roubados da Serasa Experian pelo link: www.serasaconsumidor.com.br/servicos-roubo-perda-de-documentos . O registro ajuda a reduzir o risco e evitar a dor de cabeça de ter dados pessoais utilizados por fraudadores.

“As quadrilhas especializadas em roubo de identidade manipulam dados pessoais de vários consumidores para fazer compras com a intenção de não honrar os pagamentos. Fazer o alerta no serviço da Serasa permite que as informações sejam disponibilizadas imediatamente no mercado, considerando os diversos clientes da empresa em todo o país”, diz Aragão.

A Serasa também oferece o serviço SerasaAntifraude, que ajuda a minimizar as chances de fraude de identidade porque monitora e avisa por e-mail e mensagem no celular (SMS) quando o CPF for consultado por alguma empresa (loja, banco etc.) antes de conceder o crédito. Um alerta também é gerado quando o titular do documento estiver prestes a ser negativado, ao sair do cadastro de inadimplência ou abrir uma empresa, por exemplo. “É a segurança do nome limpo 24 horas porque dá condições de o consumidor agir proativamente, caso seja avisado e não reconheça aquela movimentação”, ressalta a gerente do SerasaConsumidor.

Para fazer a contratação do serviço, basta o consumidor acessar o site: www.serasaantifraude.com.br. Após o pagamento, o monitoramento do CPF é imediatamente ativado. Algumas horas depois, ele receberá um relatório no qual constará a existência ou não de pendências financeiras registradas na Serasa, mostrando o nome da empresa credora, o tipo da dívida e a data de inclusão ou exclusão da anotação nos bancos de dados; se há empresas abertas por aquele CPF; quais números de telefones fixos foram cadastrados com o documento e quais empresas o consultaram nos últimos quatro meses. Um novo relatório será gerado a cada 15 dias, mesmo que não ocorram novas notificações, garantindo sua tranquilidade.