Shoppings da BRMALLS preparam diversas atrações para o Dia das Crianças

Programação especial dos empreendimentos foi pensada para reunir toda a família

Para divertir a criançada carioca que emendará o feriado de 12 de outubro, o Ilha Plaza, o NorteShopping, o Plaza Shopping Niterói, o Recreio Shopping e o Shopping Tijuca prepararam eventos especiais para o Dia das Crianças, com opções para agradar toda a família, de quinta à domingo. As opções incluem atividades recreativas, delícias gastronômicas, entre outras opções.

Abaixo detalhes dos planos de cada shopping:

Ilha Plaza

Nesta quarta-feira, dia 11, a loja Melissa, localizada no piso L3, estará recebendo a criançada com recreação, brindes e guloseimas. A loja prepara ainda muitas surpresas para os pequenos. Começa às 17h;

Quem estiver no shopping no dia 12 e passar pela loja Casa&Video, no piso L1, irá encontrar dois personagens infantis que estarão posando para fotos com a criançada. Será das 17h às 21h. Haverá distribuição de bolas com varetas durante o período.

Já na sexta- dia 13, é a presença do personagem Pica-pau na área do cinema, piso G3, às 14h30 que anima a criançada. Ele estará recebendo o público e, em especial, a criançada para muitas fotos e interação.

O Clubinho, que acontece aos domingos, terá uma programação especial com oficina de maquiagem e penteados, e apresentação de números de mágica com o Diran. A novidade é a distribuição de 50 brindes (bolhões e porta-lápis) para os primeiros que chegarem. O Clubinho acontece das 14h às 18h, no piso L2, entrada principal do shopping.

NorteShopping

O empreendimento e seu Programa de Fidelidade realizam o Food Festival do Reino, evento de gastronomia infantil inédito do Rio de Janeiro. De 12 a 15/10, o Pátio NorteShopping reunirá opções de lanches deliciosos e saudáveis, além de atrações gratuitas como mágico, artistas circenses, DJ e recreadores. Além de sanduíches naturais, hambúrgueres e pizza, haverá sobremesas como pipoca, algodão doce, cookies e brigadeiros. Será uma experiência nas quais a comida, os brinquedos, e a decoração são todos voltados para as crianças. O evento funcionará das 14h às 21h no feriado e no domingo, e das 14h às 22h na sexta e no sábado.

Plaza Shopping Niterói

O fenômeno infantil O Show da Luna! é a atração do Plaza Shopping Niterói. O desenho animado, exibido na TV paga, aguça a curiosidade das crianças com centenas de perguntas e descobertas. Para que as crianças vivenciem experiências científicas, como Luna e seus amigos, o espaço gratuito contará com lupas, atividades para entender os sons que os animais fazem e um experimento com o ciclo da água. A criançada conhecerá a técnica para fazer um desenho animado e poderá se divertir em uma gangorra de estrelas. O acesso é gratuito. Um foguete gigante com uma plataforma móvel e óculos especiais permitirão que as crianças vivam grandes aventuras e se divirtam em dentro de um circuito de obstáculos, que terminarão em um escorregador. Para essa etapa da brincadeira, serão cobrados ingressos no valor de R$ 15 por 15 minutos.

Recreio Shopping

O Recreio Shopping estenderá sua programação dominical do Clubinho do Recreio para quatro dias, em comemoração ao Dia das Crianças. Todas as atividades da Semana das Crianças são gratuitas, abertas a todo público. Com números que prenderão a atenção de crianças e adultos, o Mágico Peixoto apresenta na quinta-feira, 12/10, das 16h às 17h. Além de truques com lenços coloridos, cartolas e até pombos, seu espetáculo inclui um número de ventriloquia, no que artista divide o palco com um papagaio atrapalhado, que vai interagir com as crianças.

Na sexta-feira, 13/10, e no sábado, 14/10, os pequenos mergulharão em um mundo de jogos divertidos. Das 15h às 16h, crianças a partir de 7 anos poderão participar de oficinas de robótica e tecnologia oferecidas pelo Pequenos Construtores. A criançada poderá programar robôs de forma lúdica. Os menores terão um espaço baby do evento especialmente para eles. Já na sexta-feira, 13/10, das 16h às 17h, a diversão está garantida pela recreação infantil. E no sábado, 14/10, das 16h às 17h, as crianças poderão participar de oficinas para criar mouse pad e porta-retratos coloridos.

E no domingo, 15/10, das 16h às 17h, o shopping recebe o show musical “Quem canta no conto aumenta um ponto”, que lembrará brincadeiras antigas e fará o público cantar e dançar com canções como “Fui no Tororó”, “Ciranda Cirandinha” e “Pai Francisco”.

Shopping Tijuca

Um programação especial irá animar o dia dos Crianças no Shopping Tijuca. É que em meio a data, estará acontecendo o maior evento de gastronomia da Tijuca, o Temporada Gourmet. Além da apresentação do MasterChef Lorenzo Ravioli, de 14 anos, ganhador da edição do programa na categoria Mirim, o shopping preparou uma oficina do doce Mil Folhas para a criançada treinar os dotes culinários. Haverá monitores na área para ajudar os pequenos. A atividade acontece na quinta-feira, dia 12 mesmo, das 14h às 16h, e é gratuito. A apresentação de Lorenzo acontece na quinta-feira, dia 12, a partir das 19h. As senhas para acesso serão distribuídas, um hora antes do evento, às 18h, na área onde acontece o evento, no piso L0.



Endereços:

Ilha Plaza fica na Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador. Outras informações pelo telefone 2468-8100 ou no site fica na Av. Maestro Paulo e Silva, 400, Ilha do Governador. Outras informações pelo telefone 2468-8100 ou no site www.facebook.com/ilhaplazashopping

NorteShopping se localiza na Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi. Outras informações pelo telefone 3315-4300 ou no se localiza na Av. Dom Hélder Câmara, 5474 – Cachambi. Outras informações pelo telefone 3315-4300 ou no www.facebook.com/norteshoppingrj

Plaza Shopping fica na Rua XV de Novembro, 8 – Niterói. Outras informações pelo telefone 2621-9400 ou fica na Rua XV de Novembro, 8 – Niterói. Outras informações pelo telefone 2621-9400 ou www.facebook.com/PlazaShoppingNiteroi

Recreio Shopping fica na Av. das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes. Informações adicionais pelo telefone 3906-3246 ou no site fica na Av. das Américas, 19.019 – Recreio dos Bandeirantes. Informações adicionais pelo telefone 3906-3246 ou no site www.facebook.com/RecreioShopping

