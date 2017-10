ACII recebe apresentação de estudo sobre ISO 9001 e Projeto UniBem da Univali

Jorge Miguel Gomes Ferreira apresentou o trabalho sobre a Implantação do Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001: 2008 na Famaval Latin América

A Reunião Plenária da Associação Empresarial de Itajaí (ACII) de ontem, 09 de outubro, contou com a presença de professores e acadêmicos do Curso de Administração da Universidade do Vale do Itajaí (Univali) para o intercâmbio de conhecimento e para a apresentação do Projeto UniBem, que é voltado para o desenvolvimento de ações de extensão de suporte à gestão de empresas da sociedade civil organizada, seus participantes, trabalhadores e organizações governamentais e não governamentais.

Na ocasião foi apresentado o trabalho intitulado “Implantação de Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001: 2008 na Famaval Latin América”, do acadêmico Jorge Miguel Gomes Ferreira, com a orientação da professora Lígia Ghisi. A empresa fabrica equipamentos de telecomunicações (antenas de TV por assinatura) que são destinados para todo o Brasil. Tem sua matriz em Portugal e está em Itajaí desde 2013, onde possui 40 dos seus 280 funcionários. O faturamento na cidade é de R$35 milhões.

Jorge Miguel detalhou todos os processos da implantação do ISO e enfatizou que a adoção da normatização resultou em mais profissionalismo, tornando a empresa mais competitiva. “Nestes 17 anos que estou na empresa, percebo um novo momento depois da ISO, pois passamos a acompanhar os indicadores ou seja, trouxemos melhoria contínua”.

UniBem

Já o professor Gusvato Behling apresentou aos empresários o UniBem, que por meio da imersão na realidade das empresas, permite aos acadêmicos a oportunidade de lidarem com situações reais do mercado. O projeto acontece em parceria entre Universidade e as empresas e não tem custo. “Esse projeto melhora muito a formação do aluno, pois este trabalha as problemáticas do cotidiano das empresas que vão atuar futuramente”, ressalta o professor.

Behling destacou que até o primeiro semestre deste ano 120 empresas já participaram do projeto, em alguns casos os alunos realizam visitas técnicas, em outros os empresários vão até a Univali. Ele ainda observou que os acadêmicos assinam contrato de confidenciabilidade sobre as informações as empresas.

A diretora do Centro do Ciências Sociais Aplicadas, professora Luciana Merlim Bervian, ressaltou que o projeto tem dado tão certo, que algumas empresas participam mais de um semestre e convidam os alunos para integrarem suas equipes.

O secretário Geral da ACII, Luiz Alves Mendes, que conduziu a reunião, elogiou a iniciativa e disse que estava impressionado com as possibilidades do UniBem. “Gostaria de ressaltar que a ACII está a disposição para divulgar o projeto, que é de extrema valia para nós empresários, pois esta união é muito importante para o crescimento de todos”, concluiu.

Fn | ACII